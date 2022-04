El taxi reclama a les administracions més seguretat

Un taxista va morir diumenge a Lleida després de ser agredit amb un ganivet al barri de la Bordeta de la capital del Segrià. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per identificar i detenir els autors. Al lloc dels fets s'hi han desplaçat diverses ambulàncies, que han estabilitzat el ferit i el van traslladar, en estat molt greu a l'hospital . Tot i rebre atenció mèdica, el taxista va morir a les 5.30 hores de la matinada.

El gremi del taxi fa temps que demana la instal·lació de mampares i càmeres als vehicles per millorar la seguretat. Per saber quina és la situació parlarem el president del STAC, LuísBerbel



- Torna a ser notícia la falta de seguretat en el taxi.



Des de fa un any és un tema reincident fins que es prenguin mesures. Avui dia existeix una gran agressivitat i hem de tenir en compte totes denúncies que portem. A l'última reunió de la comissió de seguretat que es va produir en el mes d'octubre i una altra el mes de gener, continuem recalcant la instal·lació de mampares i càmeres per millorar el sistema de seguretat.



- Per què no es fa la instal·lació?



Pel que fa a les mampares podrà ser un problema en segons quins vehicles pels airbags laterals, perquè es puguin homologar i autoritzar aquesta mena de mampares s'han de fer una sèrie de tràmits per autoritzar la desactivació d'aquests airbags laterals. Alguns cossos policials ja ho tenen desactivats i creiem que nosaltres també podríem. En el tema de les càmeres encara reivindiquem la seva instal·lació autoritzada per qualsevol company que vulgui tenir-les lliurement, sense cap mena de dificultat i com s'haurà de notificar al client, creiem que també pot ser una mena de dissuasió.



Aquestes imatges es graven i es destrueixen al cap d'un temps, quan el company activa el sistema d'alarma és quan les imatges passen a un altre servidor a disposició de la policia i del jutge que ho requereixi.