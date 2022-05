Tapes contra la submissió química

Una vintena de discoteques repartiran tapes per als gots per evitar que algú hi pugui introduir drogues amb l'objectiu de cometre una agressió sexual, segons explica el secretari general de la Fecasarm, Joaquim Boadas.

Aquesta mesura forma part d'un seguit d'accions emmarcades en la implementació d'uns distintius internacionals de seguretat en aquests establiments.

Així, els locals que s'hi adhereixen rebran formació al respecte i també adoptaran altres eines com el conegut com a 'Ask for Angela', que permet al personal saber que si algú pregunta per Angela és per alertar que està en perill. La previsió és poder tenir aquestes eines en un termini d'un mes o mes i mig.

Boadas ha concretat que algunes de les discoteques ja tenien els distintius i els estan renovant, mentre que d'altres s'hi adheriran per primer cop.

El secretari general ha lamentat que es donen episodis de dones drogades per abusar d'elles sexualment, tot i que ha incidit que passa tant a les discoteques com en altres contextos.

En aquest sentit, ha posat en valor que a les discoteques adherides s'ofereix formació a tot el personal, des del discjòquei als membres de seguretat, passant pels cambrers. "Tot el que podem fer des de la discoteca ho farem", ha afirmat.

La submissió química consisteix en l'administració de substàncies químiques a una persona, sense el seu consentiment i sense el seu coneixement, amb finalitats delictives.

En les últimes dècades aquest fenomen s'ha incrementat notablement, adquirint una gran rellevància social.

Els delictes contra la llibertat sexual són els més freqüents. En la seva majoria, les víctimes són dones, i les més vulnerables són les més joves.

Per això es justifica la necessitat d'informar d'una manera clara i veraç a la població més jove, perquè sàpiguen en què consisteix aquest fenomen, quines substàncies poden estar implicades, quins són els símptomes principals, què poden fer per a evitar-lo i què han de fer en els casos de conèixer o ser víctimes d'un delicte d'aquesta índole.

A Herrera a COPE Catalunya hem parlat amb el secretari general de la FECASARM, Joaquim Boadas (àudio).