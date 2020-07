Tancament de l oci nocturn.

El secretari general de la patronal d’oci nocturn Fecasarm mostra la seva indignació davant una decisió feta “amb traïdoria i nocturnitat” El govern va anunciar divendres el tancament dels locals d’oci nocturn a tot Catalunya pels brots de coronavirus, però el sector es queixa que no ho han consensuat amb ells i que és una mesura molt perjudicial.

Joaquim Boadas, secretari general de la patronal d’oci nocturn Fecasarm, explica la delicada situació en la que es troben molt locals que acumulen grans deutes econòmics."Crec el sector no ho podrà resistir, quan entrem en temporada baixa això no ho aixecarà ningú. Com a molt un 30% de discoteques catalanes seran capaces d’arribar vives a finals d’any"

Boadas admet que no esperava que la mesura tirés endavant i que ha agafat per sorpresa al sector, tot i que la Generalitat feia dies que s’ho plantejava."Han fet un tancament selectiu i de manera indiscriminada sense informar, sense dialogar i sense cap ajuda econòmica".Creu que la mesura és innecessaria i que des del govern es podrien haver buscar alternatives al tancament generalitzat. Boadas mostra la seva indignació davant una decisió feta “amb traïdoria i nocturnitat” i creu que produeix inseguretat jurídica.

També ha anunciat que aniran als jutjats i recorreran la mesura.

"Només dicten normatives de cara a la galeria. Han sacrificat tot un sector empresarial i han condemnat a la fallida a milers de famílies"

