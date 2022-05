També es vacunarà als nois contra el virus del papil·loma humà

Catalunya inclourà la vacunació contra el virus del papil·loma humà (VPH) en nois que cursin 6è de primària, d’11 a 12 anys, en el calendari de vacunacions del pròxim curs escolar 2022-23.

El Departament de Salut, pioner a l’Estat en aquesta matèria, ha engegat aquesta mesura amb la voluntat de garantir la protecció enfront de la infecció del VPH tant en nois com en noies i, per tant, per garantir l’equitat entre ambdós sexes.

S’estima que entre el 85 i el 90% de les persones sexualment actives adquiriran el VPH en algun moment de la seva vida. El percentatge de noies que es van vacunar durant el curs 2020-21 va ser del 86% a Catalunya.

Carmen Cabezas, ha subratllat que la vacunació té una eficàcia “molt important” pel que fa a les berrugues anogenitals, però que també servirà per evitar casos de càncer.

“En noies hem vist que es troba sobretot al coll uterí, i en el cas dels nois està situat a la vessant genial i també oral”, ha explicat. Tot i això, ha matisat que encara hi ha “tres vegades més” casos de càncer en dones que en homes.

“Hi ha tot una sèrie de càncers que estan relacionats amb el virus del papil·loma, que és condició necessària, no suficient”, relata Cabezas, “en la majoria de casos es resol per un mateix, però en algunes ocasions persisteix”.

Amb la inclusió de la vacuna en nois, Catalunya fa un pas més com han fet altres països europeus com Àustria, Alemanya, Bèlgica, Croàcia, França, Irlanda, Israel, Itàlia, Liechtenstein, Noruega, Regne Unit, República Txeca, Sèrbia, Suècia i Suïssa.

En el cas d'Espanya, el sistema de salut català se situarà com el primer en implementar la mesura.

Tal com ha apuntat el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, es tracta d’una recomanació que s’havia fet des de la Comissió Europea (CE), des de diverses entitats, així com des del mateix Consell Assessor.

D’altra banda, Argimon sosté que les vacunacions ajuden a reduir “les desigualtats socials i econòmiques”, ja que algunes vacunes “es recomanen” però no estan incloses en el calendari. “Era una de les necessitats que teníem per cobrir”, ha afegit.

D’altra banda ha afegit que la vacuna és més “efectiva” quan es posa a l’inici de les relacions sexuals”, ja que ajuda a evitar “les infeccions i els casos relacionats”. “Cal anar una mica pas a pas, perquè tot això té una repercussió econòmica important”, ha apuntat.

El cost total del VPH a Catalunya és de 8 milions d’euros (MEUR). L’increment de les vacunes que es posaran els nois es xifra en uns 3 MEUR.

Actualització constant en el calendari

El primer calendari vacunal català es va fer a començaments de 1980 i amb aquella pauta es donava protecció contra set malalties. Des de llavors s’ha anat actualitzant periòdicament fins a les setze actuals. A començaments d’aquest any 2022 es va incloure la vacunació contra el meningococ B en infants.

Les vacunes a Catalunya no són obligatòries. Les incloses al calendari vacunal s’administren gratuïtament als centres vacunals.

A Catalunya, en un any no pandèmic s’administren més de 3,2 milions de vacunes, que reben un milió i mig de persones en gairebé 1.000 centres vacunals. D’aquesta forma s’eviten més de 33.000 casos de malaltia a l’any.

A Herrera a COPE Catalunya hem parlat d'aquesta vacuna amb el vicepresident de l'associació espanyola de vacunologia, doctor Ferran Moraga-Llop (àudio).