Suprimir les mascaretes a interiors marcarà una pujada clara de contagis

En poc temps s'acabaria l'ús obligatori de l'ús de la màscara a certs espais interiors davant la bona situació epidemiològica. És més, el president del Govern va insistir en aquest anunci, encara que en aquesta ocasió va avançar que es retiraria aquesta mesura "aviat". Per saber quina és la situació parlarem l'investigador d'UdL i professor de ciències de la salut UOC, Doctor Salvador Massip.



- Sembla que la pandèmia està controlada, però realment és així per continuar tirant endavant?



S'ha establert aquest marc mental que s'ha acabat. El que hem fet ara és controlar l'onada, però això no vol dir que sigui l'última i ni molt menys que sigui el final de la pandèmia. Sí que és veritat que els casos són baixos; no obstant això, si deixem de fer un control, tornaran a pujar com a Alemanya, Itàlia i al Regne Unit ja van per la setena onada. A Espanya els casos són baixos, però a la que deixem de portar mascareta el més probable és que tornin a pujar.



- Es començarà a treure a l'interior de les escoles i en funció de com vagi, ho farà la resta de la societat. Quin serà el punt d'inflexió?



Al regne unit es va fer fa dues setmanes i la pujada de contagis ha estat instantània. Crec que no hi ha cap govern que això no ho tingui clar. En aquesta pandèmia el que s'accepta, és que l'impacte que això té als hospitals o a l'atenció primària és assumible.



- Quan acabarà una pandèmia?



Com qualsevol pandèmia, es deixaran de fer controls quan no hi hagi més contagis. Amb les variants anem adquirint immunitat i arribarà un punt on el virus no podrà circular tant i acabarà morint. Sincerament, crec que encara no estem en aquest punt, però sí que anem pel bon camí.