Són suficients les mesures aprovades per la Generalitat per a rebaixar les xifres del coronavirus

Un dia més el nombre de casos positius a Catalunya torna a créixer. 5409 nous contagis. 34 morts per coronavirus. El risc de rebrot està en 882. Als hospoitals 2.434 per covid i a les UCI 447 persones.

L'investigador del Grup de Recerca en Biologia Computacional i Sistemes Complexos de la UPC Daniel López Codina ha parlat avui a Herrera a Cope Catalunya i Andorra. López Codina ha dit que: “Aquestes dades s’han d’agafar amb pinces perquè hi ha un “cert endarreriment” en les dades actuals pel volum de PCRs que s’estan fent”.

Codina creu que encara es pot trigar set dies a doblegar la corba i per això creu que seria millorprendre mesures més contundents. “Nosaltres suggerim 15 dies tancats i mantenint les escoles obertes. El dany social i econòmic és enorme, però el mal que fem als joves si els tenim un any sense escola és irreparable. Amb 15 dies tancats hauríem de reduir la incidència a la meitat”.

Codina ha dit que “qualsevol mesura que impliqui una reducció dels contactes és positiva. I, en cas que el confinament de dues setmanes no s’acabi aplicant, assegura que un de local seria més útil que per regions sanitàries o el tancament de Catalunya”.L’investigador del Grup de Recerca Biocom de la UPC també ha donat una possible explicació a la reducció dels contagis que hi ha actualment a Madrid respecte als que s’estan registrant a Catalunya.”Madrid probablement va al davant de Catalunya en contagis. El que s’ha observat és una disminució del nombre de testos. Estan fent testos d’antígens que només són efectius amb casos d’alta càrrega viral, però molts asimptomàtics no els detectaran”. Per l'investigador: “A Catalunya encara es fan més PCRs

Codina diu que un bon reflex de la situació són les hospitalitzacions i, en aquest cas, continuen sent més altes a Madrid que a Catalunya”.

L’investigador també ha recordat que el toc de queda nocturn és una reducció de mobilitat important però que els contactes més importants es fan durant el dia. I, en aquest sentit, ha remarcat que s’hauria de promoure tant com sigui possible el teletreball.