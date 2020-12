Son segures les mascaretes de PVC?

Avui a Herrera a Cope Catalunya i Andorra hem parlat de les màscares transparents. Des del Consell General d'Infermeria (CGE) alerten que aquest tipus de màscares serveixen per a poc. La infermera Guadalupe Fontán, del CGE, comenta que: “Encara que aquestes màscares tenen un disseny més estètic i semblen apropiades per a lluir en esdeveniments, tal com mostren les famoses en els seus perfils, la veritat és que poden no ser del tot eficaços a l'hora de protegir contra la Covid-19”. Mónica Naranjo, Amor Romeira o Rosa Benito han compartit diferents imatges a través de la xarxa social Instagram on es pot veure a les famoses posant amb màscares transparents, que estan elaborades amb PVC o policarbonat. Així són les màscares transparents contra la covid l'homologació de la qual s'ha demanat a Sanitat. Algunes de les empreses que es dediquen a la venda d'aquesta mena de màscares, afirmen que, a més de tenir estil, protegeixen de virus i bacteris de manera fàcil. A més, moltes d'elles tenen certificat europeu, com la Certificació Europea 93/42 CE o la certificació en relació als Equips de Protecció Individual (EPI), la qual cosa no vol dir que siguin un protector respiratori, segons el CGE . Aquestes màscares cobreixen boca, nas i barbeta i, alguns fabricants, indiquen que estan elaborades seguint les recomanacions del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social, segons la guia publicada per aquest organisme, atès l'apartat on s'especifica que hi ha algunes màscares que no tenen especificació. Si no tenen especificació, no es coneix la capacitat filtrant o l'efectivitat a l'hora d'evitar el contagi de Covid-19 o altres virus, ja que no s'ha realitzat amb elles cap assaig o verificació. El CGE recomana sempre mirar l'etiquetatge, on ha de figurar una certificació que acrediti el producte com a màscares de protecció respiratòria i no com a Equip de Protecció Individual. Perquè siguin aptes i tinguin eficàcia per a combatre el coronavirus, les màscares han de cobrir nas, boca i mentó. També han de tenir homologació, és a dir, que aparegui en l'etiquetatge l'especificació UNEIX 0065 o la normativa europea CWA 17553.

Per tant, aquestes màscares transparents, encara que permeten veure l'expressió de la cara o llegir els llavis en cas necessari, ni filtren ni protegeixen dels aerosols que propaguen el coronavirus per l'aire.