Són cares les taxes universitàries?

Estem analitzant els preus de les taxes universitàries i Catalunya ha reduït en un 30% el preu mínim i un 53% el preu màxim en els últims anys després de les pujades de l'any 2020.Parlem amb a directora d'universitats de la conselleria de recerca i universitats, Victòria Girona.



- Aquesta reducció de preus continuarà pel curs vinent quan es publiqui el decret de preus?



Des del govern de la Generalitat va començar la política de baixades de taxes el curs 20-21, en aquest any es va fer una reducció del 30% de tots els preus, de graus i màsters, tant habilitant com no habilitant, va ser una baixada del 30% de forma lineal en tot. A partir d'aquí tot canvia i en el curs 21-22 els preus dels màsters habilitant baixen al nivell dels graus C (el de més experimentalitat) i el curs passat 22-23 els preus del grau C s'eliminen, aquí es produeix una reducció de preus important, el preu de l'A baixa 17,68 el crèdit i el B 18,46 i ell màster habilitant s'iguala a aquest últim i no es baixa el ni habilitant que queda a 27. Pel curs vinent la nostra política de preus pel decret és no baixar aquests preus, però sí que esperem que durant els pròxims tres anys baixi fins a 17,69 perquè és una iniciativa de legislatura popular.



El que volem fer en el proper hi ha voluntat per part del govern de fer un reconeixement a les matrícules d'honor dels cicles formatius de grau superior i que la matrícula per ells (com ja es fa amb els de batxillerat) sigui gratuïta, això també entra en el decret de preus.



Cada vegada que el govern fa aquesta baixada de preus, el cost d'aquesta baixada de preus es compensa en les universitats, per això de vegades no es pot anar més de pressa que les disposicions pressupostàries.