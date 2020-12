"Solo una actitud responsable y solidaria puede evitar una tercera ola de la pandemia"

A pesar de no cambiar de tramo,Catalunya sigue en el tramo 1 de la desescalada, el Departamento de Interior de la Generalitat no ha modificado las restricciones en cuanto a la movilidad para este puente de la Purísima. Durante el fin de semana no estaba permitido salir del municipio. Pero a partir de primera hora de hoy lunes y todo el martes, esta restricción no existe y se puede circular libremente por todo Cataluña ¿Qué consecuencias puede tener esta modificación?Lo comentamos hoy en Herrera a Cope Catalunya i Andorra, con Daniel López-Acuña, Exdirector de Acción Sanitaria en situaciones de Crisis de la OMS.

LA MAYORÍA NO HA SALIDO DE PUENTE

De entrada López-Acuña ha comentado las declaraciones de esta misma mañana del consejero de interior de la Generalitat. Miquel Sàmper, ha dicho que: “"La población ha cumplido y no ha salido de puente. Se está haciendo caso a las medidas que ha sugerido la Generalitat”. López-Acuña ha dicho que: “Si se mantiene esta conducta responsable y solidaria, y realmente entendemos que lo mejor que podemos hacer es ajustarnos a las restricciones que hoy existen hasta y durante la celebraciones navideñas, si podemos evitar un repunte que nos lleve a la tercera ola de la pandemia”.

¿FUNCIONAN LOS TESTS RÁPIDOS?

Respecto a los tests rápidos que ya se pueden comprar en las farmacias con receta médica, el epidemiólogo ha comentado: “El problema que estamos teniendo con los tests rápidos es que son pruebas de anticuerpos no tests de antígenos. No permiten diagnosticar se se tiene el virus presente y hay capacidad de transmitirlo, esto solo se consigue con los PCR o los test de antígenos”. Por su parte, el gobierno catalán ha advertido hoy que : "Los tests rápidos no son el pasaporte para las reuniones navideñas". Para el experto de la OMS: “Es muy importante hacer un escrutinio continuo semanal y siete días antes de las celebraciones revisar los planteamientos aprobados por el consejo Interterritorial que son demasiado laxos y endurecerlos”.