Socorristas sin título podrán vigilar las playas catalanas

La temporada de playas ya ha llegado y la falta de socorristas vuelve a ser un dolor de cabeza para las empresas de salvamento y los ayuntamientos. Pasó hace dos temporadas y, un año después, la situación se ha repetido. Hoy en Herrera a Cope Catalunya i Andorra, Frederic Tortosa, vicepresidente de la Federación de Socorristas y Salvamento de Cataluña, ha querido explicar con detalle esta situación: “La formación que por ley se pide a los socorristas es muy estricta y no se encuentran profesionales disponibles. Para suavizar la situación, la Generalitat ha aprobado, de nuevo, una moratoria, que llegará hasta septiembre, del régimen sancionador de la ley que regula el sector del socorrismo”.

SIN TITULACIÓN PERO CON LA PREPARACIÓN ADECUADA

Por tanto, este verano los casi mil vigilantes de las playas catalanas puede que no tengan la titulación pero si la preparación adecuada. Tortosa ha querido recordar que: “La inmensa mayoría de profesionales que vigilan las playas son profesionales preparados y entrenados para prevenir y dar respuesta a los incidentes que se acontecen en medio acuático. Muchos con titulaciones de fuera de Cataluña (otras comunidades, europeas o extracomunitarias)”.

LA GENERALITAT NO SANCIONARÁ NI A EMPRESAS NI A SOCORRISTAS SIN TITULACIÓN

El vicepresidente de la federación de socorristas ha recordado que: “La Generalitat no sancionará esta temporada a las empresas ni los profesionales que no cumplan los requisitos debido a la situación extraordinaria provocada por la pandemia de la Covid-19 . Requisitos que no han tenido en cuenta la realidad social ni profesional de las personas que se dedican al salvamento acuático profesionalmente. Socorristas con experiencia, muy formados y aptos que se han quedado fuera”.