La situació dels metges a Catalunya penja d'un fil

La manca de personal a sanitat es veia afectada abans de la pandèmia. De cara al futur també es produiran jubilacions que encara posaran més en evidència la manca de metges i metgesses. De fet, moltes comunitats del nostre país estan de vaga, com per exemple Madrid, que ha dut a terme una reunió, però ha finalitzat sense cap acord i la vaga indefinida es mantindrà. En altres comunitats passa el mateix, de fet aquest dimecres a la seu de la Confederació Estatal de Sindicats Mèdics (CESM), han acudit representants de Metges de Catalunya, el Sindicat Mèdic Andalús i el Sindicat Mèdic d'Euskadi per parlar de la complicada situació que travessa la professió. Ens dona més detalls el secretari general de metges de Catalunya, Xavier Lleonart.



- Està passant el que es preveia?



Tens tota la raó, ningú podria dir que això no es veia venir perquè fa molt de temps que estem avisant. La situació està començant a esclatar, aquesta és la realitat i a casa nostra s'aguanta tot pels pèls.



- La situació que estan vivint a Madrid podria arribar a Catalunya?



La mateixa No perquè la Comunitat de Madrid la vaga es planteja per una situació concreta que de moment no s'esta donant a Catalunya, però sí que hi ha motius per reproduir determinades protestes i immobilitzacions.



- Què és urgeix en el sistema sanitari de Catalunya?



El més important i urgent són dues coses, en primer lloc, una bona planificació, diria que no s'ha fet mai en la història moderna, no hi ha una línia marcada de Com abordar les obligacions mèdiques no ens consta que estigui fet. En segon lloc, per evitar aquesta sagnia i minimitzar els efectes que pot tenir la futura jubilació massiva en els propers 5-10 anys és dignificar i millorar les condicions.