El síndrome del treballador cremat s'ha incrementat en el darrer any

Dues de cada tres empreses, en concret el 65%, ha detectat un augment del risc de patir la síndrome del "treballador cremat" en l'últim any, i gairebé el mateix percentatge, un 60%, també observa un increment entre els treballadors del que es coneix com a "renúncia silenciosa": cenyir-se estrictament a les funcions del lloc i no prendre's la feina massa seriosament. Parlarem amb el Director Adecco Groupinstitute, JavierBlasco.

- Per què ha augmentat el síndrome del treballador cremat?



No deixa de ser una patologia relacionada amb feines amb un gran nivell emocional i aquest aspecte també està incrementat augmentat sobretot amb la pandèmia perquè cada vegada hi ha més persones que demanden aquesta interacció i és veritat que en molts sectors hi ha un pes molt important com pot ser la sanitat o l'educació,és a dir, les persones que tenen tracte directe amb altres persones. Aquest síndrome es caracteritza sobretot per la sobre implicació que acaba tenint.



- Creus que la pandèmia ho ha provocat?



La pandèmia ho ha multiplicat, ha afavorit a un estat avançat de càrrega mental i de fatiga que també provoca culpabilitat per un baix rendiment.



- Com es fa front?



Té molts punts per afrontar-ho i han de veure amb l'organització de la feina i de les tasques evidentment també necessiten un suport psicoemocional.



- La principal responsable és l'empresa?



Existeix comunicació entre la vida personal i laboral, de fet, les empreses reconeixen que una part molt important d'aquests trastorns tenen a veure amb l'entorn econòmic o sanitari (a causa de la incertesa) però sí que és veritat que hi ha situacions que són de l'empresa.



- Totes les empreses tenen les eines necessàries per abordar-ho?



El 90% de les empreses reconeix que seria crític integrar l'àrea de psicosociologia a la feina. Hi ha empreses que no poden afrontar soles el repte de la salut mental, fa falta suport per part de la sanitat pública o privada.