El síndrome de la cabaña: ¿Por qué algunas personas tienen miedo de volver a salir a la calle?

¿Algo tan sencillo como salir a la calle puede producir pánico? En circunstancias normales, no. El problema viene cuando llevas más de 50 días encerrado en tu domicilio por culpa de una epidemia que no sabes cuándo acabará. Esta situación se está dando en estos momentos en todo el mundo y el miedo a salir de casa también. Por suerte, los casos no son mayoría, pero existen muchas personas que temen el desconfinamiento. A esta actitud se la denomina “El síndrome de la cabaña”.

"EL SÍNDROME DE LA CABAÑA NO ESTÁ RECONOCIDO OFICIALMENTE"

Según el psicólogo Rafael Penadés, que trabaja en el Hospital Clínic de Barfcelona y pertenece a la Junta de Gobierno del Colegio de Psicólogos de Cataluña, que ha estado este miércoles en "Herrera a Cope Catalunya i Andorra", este desajuste psicológico “no está considerado oficialmente por la psicología, pero ahora se ha puesto muy de moda”.

Penadés ha recordado:” Fue un fenómeno que fue estudiado a principios del siglo 20. Consistía en investigar qué sucedía psicológicamente con las personas que vivían aisladas en algunas cabañas durante mucho tiempo. Los resultados fueron dos tipos de reacción. Una: mientras estaban confinados, su estado anímico era irritable, confuso y ansioso. Dos: tenían miedo a salir o romper con aquella situación pese a estar pasándolo mal”.

EXPLORANDO SE ROMPE EL MIEDO A SALIR A LA CALLE

“Es una reacción paradójica que ahora podría darse en algunas personas cuando acabe del todo el confinamiento”, según el psicólogo. La respuesta a ese comportamiento podría estar, según el experto, “en aquello que llamamos zona de confort o perímetro de seguridad”. Para Penadés, ”la mayoría de personas superará esta sensación solo saliendo a la calle y en dos días se habrán olvidado del confinamiento”. Para las personas que puedan padecer “el síndrome de la cabaña", el psicólogo recomienda: “Ir a tu ritmo, no marcarte objetivos, sin presiones y aprovechar cuando vas a la compra para darte un paseo cercano a tu domicilio y volver a casa. Es decir, explorar poco a poco el exterior”.