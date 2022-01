La sindicatura de greuges posa en marxa una taula de treball contra l'abús i assetjament sexual

La sindicatura de greuges de Barcelona ha creat un grup de treball per abordar l'abús i l'assetjament sexual a dones, infants i adolescents. Parlarem d'aquesta situació amb el síndic de greuges de Barcelona, David Bondia.



- En quin moment es crea aquest grup de treball i quins seran els seus objectius?



El que volem saber és com es produeixen mediàticament, és a dir, la nostra preocupació és que surten a la llum pública a través dels mitjans de comunicació, tot i això, continua havent-hi una constant de casos a Barcelona, per tant, com a sindicatura el que volem és oferir un mecanisme de defensa sobre els drets de les persones que acaben denunciant aquesta situació. També ens amoïna que els hi faci molta pot denunciar la situació als jutjats. Un altre punt que no estem tractant és la reparació dels danys de les víctimes i el que hem pensat des de la sindicatura és crear una complicitat i un component de trobada entre les víctimes i els diferents agents que els acompanyen en aquesta situació.



- Deu ser difícil poder preveure aquesta situació.



Quan surt públicament, ens hem d'enfocar en què hi haurà molt més darrere. Ai que pretenem és potenciar la formació i les xerrades en tots els àmbits educatius i conscienciar que cal invertir molt més en aquest aspecte. Sobretot hem de conscienciar i treballar des d'àmbits no institucionals perquè ens adonem que les víctimes moltes vegades es plantegen la institució, busquen una que guarda silenci per què es convertirà en còmplice.

- Quan parles del procés de reparació dels d'anys de les víctimes, com ho feu?



No és només judicialment, hem de veure que en el procés de reparació no hi ha una única solució, no sempre és positiu treballar en grup, moltes vegades és millor fer-ho de forma individualitzada i veure com expressen aquests abusos i assetjaments perquè no és fàcil i no busquem que sigui immediat, és un treball que necessita temps i hi ha moltes ocasions que les víctimes no saben que necessiten.