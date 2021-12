La sindicatura de greuges intervé d'ofici en el problema dels “botellots”

En el programa d'avui parlarem sobre els botellots i el dret a una nit cívica amb el síndic de greuges de Barcelona, David Bondia.



- Amb el tancament de l'oci nocturn han incrementat els botellots i s'estan extenent en el temps.



Ens hem de replantejar que som una ciutat mediterrània on els botellots sempre han estat a casa nostra i que venim d'una època de confinament on la gent jove ha estat molt de temps tancada a casa. També ha estat tancat l'oci nocturn, per tant, en el moment que han pogut sortir, han proliferat els botellots, però en aquesta situació estat de forma massiva. És veritat que hem de buscar una solució, amb aquestes temperatures sí que hem detectat que han disminuït però en quan arribi la primavera ens els trobarem de nou.



- Des de la sindicatura què creieu que es pot fer?



Ens hem de pensar que en un mateix espai estan convivint diversos colectius que tenen diferents aspiracions, uns al descans i els altres l'oci , per tant, s'han de buscar solucions. L'Ajuntament de Barcelona vol crear una taula per la nit cívica i saludable per poder buscar una solució i regular-ho. Hem de parlar amb tots els colectius implicats, de les de l'oci nocturn fins al joves i buscar una solució però sobretot no imposar-la, ha de ser negociada i amb la que tothom es senti còmode. En aquesta taula el que hem trobat a faltar és més implicació de la gent jove,ja que si volem imposar una mesura, per lògica, la gent jove no estarà d'acord, però el que hem de fer és incorporar en aquesta taula gent jove que fa botellots i gent jove que no fa i també amb la idea de no criminalitzar un sector de la societat.