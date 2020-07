El Sindicato de enfermería de Cataluña alerta de que los rastreadores de Covid tienen que ser sanitarios

El sindicato de enfermería Satse de Cataluña reclama al Departamento de Salud que cambie el modelo de rastreadores que siguen los casos nuevos de covid-19 y sus contactos. La consejera de Salud, Alba Vergés, anunció que 500 administrativos se incoroporaran a la tarea de rastreo que ya llevan a cabo 120 personas en todo Cataluña. Según Satse, este trabajo lo tendría que hacer personal sanitario y pide que "secontraten más enfermeras para realizar esta tarea directamente y íntegra en los CAP”. De hecho, los trabajadores de los centros de atención primaria ya han expresado su descontento porque no se los ha tenido en cuenta.



Personal calificado



El sindicato de enfermería reivindica en un comunicado la necesidad de disponer de personal calificado para hacer el rastreo. “No se trata solo de hacer una lista y llamadas, es cuestión de contactar con las personas, informar y poder dar respuesta a las dudas que se los plantearán a estas personas”. En este sentido, los responsables del Satse explican que “por muy buena voluntad que tengan los trabajadores del ‘call center’ no tienen un conocimiento sanitario que los permita asesorar las personas, poder dar una tranquilidad o el toque de alarma cuando sea necesario”. Y apuntan que, debido a esta carencia de conocimientos de los rastreadores, se doblará el trabajo y se podrían alarmar innecesariamente algunos ciudadanos, que acudirán en los centros de salud.

Críticas al sistema de rastreo

Satse también se muestra crítico con la organización que se ha hecho del sistema de rastreo de positivos y contactos. Según el sindicato, hay una gran cantidad de manos que intervienen entre los administrativos de Salud, los trabajadores municipales que colaborarán y los trabajadores de la filial de Ferrovial. En esta línea, el Satse rechaza el hecho que la Generalitat no haya cancelado el contrato de 17,6 millones con esta filial para hacer el rastreo tal como había anunciado. “No solo no lo ha revertido sino que ahora se destinan recursos públicos a ayudar la empresa externalizada”