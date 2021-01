El Sindicat de Metges alerta que faltarà personal sanitari als hospitals satèl.lits

Avui a Herrera a Cope Catalunya i Andorra hem parlat dels nous hospitals satèlits que s'estàn construint a Catalunya per atendra malalts de covid. Hem parlat amb el nou secretari general del Sindicat de Metges de Catalunya, el doctor Xavier Lleonart, nou secretari generral del sindicat. Aquest dimarts s'ha inaugurat de forma oficial el nou hospital satèl·lit de Bellvitge, un dels cinc equipaments d’aquestes característiques que s’obriran a Catalunya els propers dies. La seva posada en marxa ha generat debat en el si dels professionals sanitaris perquè alerten que falta personal. Salut ha deixat en mans de cada hospital la redistribució dels recursos humans per assistir els malalts que hi ingressin. És a dir, no hi ha prevista una contractació de professionals sanitaris a gran escala. Cada hospital decidirà si augmenta el personal o no i com el reparteix. Des de Metges de Catalunya alerten que faltaran facultatius i que hi haurà una “clara davallada de la qualitat assistencial”. El secretari general del sindicat, Xavier Lleonart, denuncia que “posar més llits” no vol dir “millorar l’atenció dels malalts” i creu que s’hauria de contractar personal de forma proporcional a l’augment de places hospitalàries. El sindicat d'infermeria també denuncia que hi ha una manca de personal estructural al sistema. Des del sindicat Infermeres de Catalunya creuen que el Departament de Salut “inverteix recursos públics en infraestructures i material, amb una visió totalment enfocada al tractament de la malaltia, en comptes d’una visió de prevenció i salut comunitària”. En el cas de l’Hospital de Bellvitge, el centre ha explicat que farà una redistribució de les 400 persones que s’han contractat durant el 2020. Una xifra que els sindicats posen en dubte. Creuen que es comptabilitzen com a noves incorporacions els substituts que ara han passat a ser interins.