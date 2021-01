El sindicat de enfermeria acusa a la Generalitat de fer malament el pla de vacunació

Avui a Herrera a Cope Catalunya i Andorra comencem programa parlant amb David Oliver, portaveu del Sindicat d'Infermeria, SATSE. El sindicat ha exigit a les conselleries de Salut de l’estat que agilitzin al màxim la vacunació contra la covid-19 entre tot el personal sanitari. Alerten que en escassos dies es viurà un escenari de gran sobrecàrrega i tensió als hospitals i centres sanitaris. Per això, consideren imprescindible que hi hagi el major nombre possible de personal disponible. El sindicat creu que la vacunació dels professionals de la salut ha de ser una prioritat perquè puguin estar immunitzats i no hi hagi baixes davant la “gravetat” de la tercera onada. Les baixes eventuals no només repercutiran en la salut del personal, sinó que representarà “una sobrecàrrega” per als seus companys i en l’atenció al pacient. També subratllen que la vacunació d’aquest col·lectiu resulta més fàcil a nivell logístic i organitzatiu i que, per tant, “no hi ha argument o excusa que valgui” perquè no es completi en les pròximes dates. El sindicat insisteix que la tercera onada del coronavirus és ja una realitat dramàtica que colpejarà amb especial gravetat i virulència als centres sanitaris de tot l’estat, també a Catalunya. Per això, insisteixen que “cal possibilitar prioritàriament” la vacunació dels professionals que tornaran a afrontar “situacions molt dures i difícils” davant les quals han d’estar en les millors condicions per fer-ho.Finalment, SATSE reitera que les infermeres, infermers, fisioterapeutes i el conjunt del personal sanitari es troba “totalment exhaust” després de 10 mesos de treball en els quals els successius rebrots de la pandèmia no els han donat cap treva impedint-los descansar. Des de l‘Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya s’han referit al retard en el procés de vacunació. SATSE creu que més enllà de la manca de vacunes i dels problemes logístics, no s’ha elaborat bé el pla. Afirmen que la gestió s’hauria de fer des dels Centres d’Atenció Primària.