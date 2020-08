El sindicat CSIF de la GUB, denúncia la nefasta gestió de l'Ajuntament de Barcelona

La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF), denúncia que hi ha més de 700 afectats per Covid-19 en la Guàrdia Urbana de Barcelona (GUB) i que aquesta xifra va en augment.

El sindicat li ha remès un escrit a l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, on li recrimina que aquestes xifres són el reflex de l'absència de polítiques correctes en seguretat i prevenció des del començament de la pandèmia. D'una banda, a conseqüència de la falta de mitjans i, per un altre, perquè no existien els procediments adequats per a utilitzar els EPIs.

“Com a alcaldessa, i l'equip de Govern que l'acompanya estan demostrant, de manera exponencial, una preocupant incapacitat a l'hora d'afrontar i gestionar aquesta crisi”. ha explicat Eugenio Zambrano, portaveu del sindicat.

“Fan ostentació d'una prepotència desmesurada, s'han suposat capaces de poder dominar aquesta situació i han decidit afrontar-la sols, refusant l'ajuda oferta, des del minut zero, de la part social i, ens consta, de la resta de grups polítics. Han transformat la possibilitat d'una saludable política preventiva en una desastrosa política reactiva sense rumb”. continua Zambrano.

CSIF ha sol·licitat a l'Ajuntament de Barcelona que es corregeixi, de manera urgent, la mala praxi de reincorporacions al treball, ja que compromet la salut de treballadors i ciutadans, que es practiquin les proves de PRC a tots els empleats públics de l'Ajuntament

Que cap empleat públic, sigui o no servei essencial, que hagi estat aïllat per estar en contacte amb algú portador del Covid-19, que tingui símptomes o li hagin donat la baixa per diagnòstic clínic, es reincorpori al seu lloc de treball fins a realitzar-li la prova i que aquesta sigui negativa, que es compleixi la Llei de Prevenció de Riscos Laborals en tot el seu articulat, s'apliqui el dret a la representació i participació de la part social en tots els Comitès de Seguretat i que es declari com a personal d'alt risc al Cos de la Policia i al de Bombers.