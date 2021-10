El sindicat CGT de RENFE es manifestarà demà davant l'estació de Sants

RENFE està revolucionat. A la vaga convocada a Catalunya pel sindicat de maquinistes SEMAF, s'uneix demà 6 d'octubre, davant de l'estació de Sants a Barcelona, la convocatòria per par del sindicat CGT RENFE-ADIF d'una manifestació contra la precarietat de serveis en la companyia, entre altres coses.

A Herrera a COPE Catalunya hem parlat amb el portaveu del sindicat de CGT, David Sáez.

"La tornada a la “normalitat” en l'àmbit de les Relacions laborals en les empreses Renfe-Operadora i Adif, una vegada acabat el període d'estiu, ve carregada amb bastant “anormalitat” sindical a causa de les múltiples agressions que continuem rebent en matèria de drets laborals i de garanties de futur de les pròpies empreses." explica Sáez

El portaveu del sindicat en ha comentat les mancances que pateix l'empresa:

? La falta de personal que comporta de manera recurrent la supressió de trens, el tancament de taquilla o llocs d'atenció al client, la falta de realització de jornades de formació per al personal de conducció o realització de revisions de material per sota de requeriments establerts.

? La reducció dels serveis de transports, incloses les Obligacions de Servei Públic (OSP), que es mantenen des de la declaració de l'Estat d'Alarma.

? La falta de transparència en la publicació dels llistats d'admesos i exclosos de les convocatòries de mobilitat: no contemplar motius d'exclusió, no s'especifica les peticions de residència per ordre de preferència de les persones admeses ni dada algun sobre antiguitat en el grup professional ni en l'empresa.

? Nou Model de Manteniment que advoca pel tancament de bases i l'externalització de gran part de les càrregues de treball.

? Ofegament de les àrees d'Estacions de Viatgers, Serveis Logístics, gestió i Administració etc, que, mitjançant la licitació dels serveis a prestar, redueixen a la seva màxima expressió la presència de personal d'Adif en aquestes.

? Falta de personal alarmant en totes les àrees d'Adif, inclosa circulació, que deixa els quadres de servei de les dependències per sota del mínim imprescindible per a complir amb les labors de prestació de serveis encomanades a Adif, lesionant els drets laborals adquirits del personal.

"A tots aquests conflictes, i amb afectació a totes dues empreses, s'uneixen les conseqüències que envers les nostres empreses i les seves plantilles pot arribar a tenir el desenvolupament de les negociacions entre Estat i Generalitat respecte al transvasament de la titularitat de la gestió la propietat dels trens, les vies i les estacions de l'àmbit de Catalunya." diu Sáez i afegeix que "CGT ho ha deixat sempre molt clar, ens vam oposar i ho continuarem fent, al desmembrament de les Empreses Públiques Adif i Renfe i a l'atemptat que suposa al manteniment d'un ferrocarril públic, social, segur i sostenible i tampoc permetrem que se suprimeixi el dret a la mobilitat de les plantilles, ni la modificació de les condicions laborals." conclou el portaveu sindical.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado