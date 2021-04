La síndica recomana a l'ajuntament mesures pels positius de covid en els processos selectius

Parlarem d'aquestes persones que en els seus processos selectius de l'ajuntament, han estat afectades per la covid-19.

S'ha produït una situació no desitjable.

Exacte, en persones opositores que es trobaven en procés de selecció. En aquest cas una persona que estava en una plaça d'agent de la guàrdia urbana i el dia anterior a l'hora de fer la prova selectiva va donar positiu en coronavirus. Les instruccions per la realització de la prova era que no es podia presentar i no entenem per què no hi havia uns altres mecanismes per poder fer-se un altre dia.

Va perdre l'oportunitat de poder presentar-se?

Sí, això és el que no devia passar, la covid té la gravetat que té, però com són altres malalties, hauria d'haver-hi un altre mecanisme perquè pogués tornar-se a presentar i fer aquelles proves en una altra ocasió. Quan vam rebre aquestes queixes no enteníem el que estava passant, vam estar buscant i ens vam adonar que la junta de Castella i lleó té alternatives per aquestes situacions.

Un altre cas que encara és pitjor és el d'un senyor que ja havia fet totes les proves i només li faltava l'entrevista personal. Aquesta persona va avisar de seguida, va demanar que aquesta entrevista se li fes un altre dia i se li va denegar.

Per què no hi ha un marge de comprensió?

Exacte, podria canviar la data i fer-se l'entrevista d'aquí a quinze dies. La malaltia ja sabem quina és i amb totes les garanties possibles se li podria haver fet aquesta entrevista. Veiem unes desigualtats que fan patir i diem que no és incompatible la implementació d'altres mesures que permetin la participació d'aquests aspirants que es trobin aquestes circumstàncies.