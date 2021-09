La síndica Maria Assumpció Vilà, s'acomiada del càrrec després d'onze anys

En el programa d'avui volem acomiadar a la Maria assumpció Aguilar que ha estat fins ara la síndica de greuges de Barcelona i amb la que hem parlat en moltíssimes ocasions. Farem amb ella una petita valoració de tots aquests anys.



-Quina valoració fas de tots aquests anys el càrrec?



Jo me'n vaig contenta i satisfeta de la feina que he fet, sempre que tanques una etapa penses que ho podries haver fet millor o que podries haver arribat més lluny, però hem fet tot el possible amb els recursos que teníem.



Moltes vegades comenten que la institució no és molt coneguda, però tinc el convenciment que tothom que ho ha necessitat ens ha trobat amb tota la disposició de poder-lo ajudar.



Som al pont entre la ciutadania i l'administració. Quan l'administració no ho fa bé, nosaltres som els que ajudem a la ciutadania davant del mal govern o de les injustícies que puguin haver-hi per part de l'administració municipal.



-Hi ha alguna cosa que creguis que se t'ha quedat pendent?



Vam treballar bastant per modificar l'ordenança de civisme perquè crèiem que hi havia punts que criminalitzava una mica a les persones més vulnerables. Ho vam intentar des de la sindicatura, però no ho vam aconseguir i és una de les coses que més greu em sap.



-Com es fa un relleu a la sindicatura?



L'entrevistaré, l'ajudarem amb tot el que ell vulgui i l'explicaré una mica la situació. Com tot ho tenim digitalitzat, el traspàs serà molt més fàcil de trobar i de llegir. Quan faci el traspàs i ell prengui possessió, la meva feina ja haurà finalitzat.



-Que tens pensat fer després?



Tinc altres projectes, ja vaig deixar el món social per venir aquí i dedicar-m'hi amb totes les meves capacitats possibles tant d'horaris com de compromís. El meu pla és tornar a una fundació d'ajuda oncològica a malalts i els seus familiars i m'agradaria seguir allà com a voluntària perquè és un projecte que vaig crear l'any 2004 i em fa il·lusió tornar.