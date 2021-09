La síndica insisteix que cada barri de Barcelona compti amb àrea de joc infantil accessible i inclusiva.

Avui parlarem amb la Maria Assumpció Vilà, síndica de greuges de Barcelona. Té com a objectiu destinar recursos necessaris per aconseguir que cada barri de Barcelona compti amb una àrea de joc accessible i inclusiva.



<<Des de fa temps que ens preocupa molt que les àrees de joc infantil de Barcelona no estan prou adaptades i no tenen accés molts infants de la ciutat. Vam fer recomanacions l'any 2019 en aquest aspecte i ajuntament va fer un pla de joc per l'espai públic de Barcelona pensant en l'any 2030 perquè estiguessin adaptades totes o la gran majoria de les àrees de joc, però de moment no s'ha complert. S'ha pogut observar a les 89 àrees de joc previstes per al 2015 2019 només s'han fet 73 i d'aquestes només 26 disposen de jocs accessibles o inclusius per tant cal fer un esforç molt important per implementar aquesta progressió. Els ciutadans de Barcelona tenim 856 àrees de joc a la ciutat, sense cap element accessible n'hi han 666, accessibles 180 i adaptades 10 àrees. És impossible que les famílies que tenen nens i nenes en discapacitats funcionals puguin anar a un parc.



Aquestes dades que tenim ens ho ha passat l'ajuntament, però les famílies amb les quals estem en contacte i que estan en aquesta situació ens expliquen que a la web és molt difícil arribar i entendre si una àrea és accessible, per exemple, per ells és complicat trobar si poden entrar amb una cadira de rodes.



Per nosaltres, aquest és un dels grans objectius per al 2030 perquè toca a una part de la ciutadania que pateix amb aquesta situació. Ens haurem de posar les piles per intentar que estigui abans de la data prevista.>>