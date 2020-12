La Síndica de Greuges denúncia sensellarisme ocult a Barcelona

El lloguer d'habitacions s'ha encarit un 2,9% el 2019 a Barcelona. Les dificultats per accedir a un immoble en propietat i l'increment dels preus de lloguer en els darrers anys han empès moltes persones i famílies a compartir pis o llogar una habitació com a espai per viure-hi. D'aquesta manera, l'habitatge compartit ha deixat de ser una modalitat bàsicament dirigida a estudiants i joves i la Síndica de Greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà i Planas, ha alertat d'un possible "sensellarisme ocult". Aquesta és una de les conclusions de l'informe 'L'habitatge compartit a Barcelona', elaborat conjuntament amb la Càtedra Unesco d'Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili (URV). Avui hem parlat d'aquest informe a Herrera a Cope Catalunya i Andorra amb la Sindica de Barcelona. Per fer front a aquesta situació, la institució ha reclamat una "diagnosi" que permeti identificar totes les situacions d'exclusió residencial existents a Barcelona. L'objectiu és poder dissenyar polítiques per "dignificar" la qualitat dels recursos i els usuaris, així com erradicar les males praxis. L'estudi constata la manca d'estadístiques oficials sobre la realitat dels habitatges compartits. La falta de dades té "especial èmfasi" en el cas del "sensellarisme ocult", una situació pròpia de persones mal allotjades que resideixen en "habitatges inadequats" o "insegurs". Tot i la falta de dades oficials, la Sindicatura de Greuges constata un increment de l'habitatge compartit. De fet, així ho corroboren també les queixes de la ciutadania a la institució. El perfil de les persones explicant que viuen en habitacions són bàsicament famílies monoparentals, persones immigrants i persones joves, entre altres. A aquests grups s'hi afegeixen també persones soles, normalment majors de 50 anys, que cobren una pensió o una prestació. La institució alerta d'aquesta situació i afirma que la impossibilitat de disposar d'un habitatge digne a un preu raonable té uns efectes psico-socials "més profunds", ja que impedeix la realització d'altres aspectes, com la independència personal, la formació, l'accés al treball o l'accés a la cultura. De fet, els experts i professionals constaten que les dificultats per accedir a un habitatge estable augmenten el risc de pobresa i exclusió social. Davant aquesta situació, la Sindicatura de Greuges ha demanat una diagnosi per identificar totes les situacions d'exclusió residencial a Barcelona. Per altra banda, la institució ha reclamat la creació d'una bossa d'habitatge públic equivalent a la necessitat real i ponderada. De fet, ha proposat disposar d'un 15% d'habitatges de primera residència a Barcelona destinats a polítiques socials abans de 2027, una fita que ha titllat "d'inassolible".En qualsevol cas, ha reclamat planificar i prioritzar pressupostàriament les polítiques socials d'habitatge a través del Consorci d'Habitatge de Barcelona. Així mateix, ha criticat que la Llei del dret a l'habitatge, aprovada fa deu anys, no hagi aportat "cap solució" a la dificultat de la ciutadania de Barcelona per accedir a un habitatge digne. En matèria de seguretat jurídica, la institució ha proposat potenciar la formalització de contractes entre persones propietàries i les diverses arrendatàries d'habitacions, on s'especifiqui clarament l'objecte del lloguer, la renda individual que s'ha de satisfer o la durada. Així mateix, ha reivindicat la necessitat de pactar expressament si les despeses derivades de l'ús de les dependències comunes s'inclouen en el preu del lloguer o es reparteixen de forma proporcional entre les diferents arrendatàries, així com l'elaboració i potenciació de guies de convivència. En aquest sentit, ha recomanat la reforma del règim actual de la Llei d'Arrendaments Urbans (LAU) amb una regulació específica per al lloguer d'habitacions