La síndica de greuges augmenta significativament les seves actuacions d'ofici

En el programa d'avui rebem telefònicament a la Maria Assumpció Vila, síndica de greuges de Barcelona per parlar del darrer informe, el balanç del 2020 de la defensora de la ciutadania.

Hi ha un punt a destacar?

<< Per resumir aquest 2020, en primer lloc el dret a una bona administració que és un dret fonamental que ha de tenir la ciutadania, aquest precisament conduït per la pandèmia, voler contactar amb l'ajuntament de Barcelona no era una tasca fàcil, l'atenció era via telèfon, per exemple per demanar una entrevista havia de ser amb cita, per tant va costar una mica. L'atenció social es va veure desbordada i vam rebre alguna queixa de persones que no podien contactar amb serveis socials o que els hi donaven la visita una mica tard.>>

La pandèmia també ha afectat l'habitatge?

<< Els barris més pobres des de sempre han tingut més incidències com malalties, moren abans i evidentment la pandèmia els hi ha afectat més. Els barris més colpejats han estat els de venda per càpita més baixos.>>

Hi ha augment del sensellarisme a causa de la pandèmia?

<< Sí, és una qüestió que ens preocupa, el dret de l'habitatge és un dret fonamental i s'ha vist més afectat. Durant la pandèmia no va haver-hi desnonaments, però creiem que encara s'ha d'avançar en el sensellarisme.>>

L'educació també s'ha vist trastornada amb la situació que estem vivint.

<<Tancar les escoles va ser un cop molt dur, els joves es van trobar que havien de treballar des de casa. Es van trobar amb certs problemes com la bretxa digital, és un dels elements que més ha afectat les famílies vulnerables. El curs se seguia donant de manera telemàtica i aquestes famílies no tenien els recursos.>>

La zona de baixes emissions continua generant queixes de la ciutadania.

<< Nosaltres el 2019 ja vam començar a rebre queixes i durant el 2020 en seguim rebent. No qüestionem el fet que es procuri que hi hagi un ambient més saludable, El que passa és que moltes persones que tenen un cotxe antic i el necessiten per anar a treballar perquè hi ha molts punts que encara no estan comunicats per al transport públic i ha estat un motiu d'aquesta important. Potser s'hauria d'haver informat més, donar més temps i que el transport públic fos més assequible.>>

Hi ha necessitat d'activar la T mobilitat?

<< Fa temps que estan dient que la posaran en marxa i encara no la tenim, a veure si aquest any es posa en circulació.>>

Si teniu alguna queixa per millorar la ciutat de Barcelona, podeu adreçar-vos a la seva pàgin www.sindicadegreugesbcn.cat