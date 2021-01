La Sindica demana agilitat en la prestacions de serveis sobre l'habitatge a l'ajuntament de Barcelona

Avui a Herrera a Cope Catalunya i Andorra hem parlat amb la sindica de Barcelona sobre la vivenda pública a Barcelona. La síndica de greuges de Barcelona, Maria assumpció Vilà, ha obert una actuació d’ofici amb l’objectiu d’analitzar, en termes d’afectació de drets, quin ha estat l’impacte de la crisi sanitària de la Covid-19 en les polítiques relatives al parc públic d’habitatge de la ciutat. La situació d’emergència sanitària conseqüència de la pandèmia per la Còvid 19 ha tingut un gran impacte en la majoria de sectors socials. Les restriccions imposades han provocat efecte en la prestació i qualitat dels diferents serveis públics, ja que algunes necessitats ciutadanes no sempre s’han pogut veure ateses tal com seria desitjable. En el cas del parc públic d’habitatge, atenent que estem parlant d’un bé de primera necessitat, la Sindicatura de Greuges de Barcelona ha rebut queixes sobre la manca d’agilitat en la prestació del servei, fet que presumptament ha incidit en els drets i garanties de la ciutadania. La defensora barcelonina ha posat l’èmfasi a investigar si la pandèmia ha endarrerit l’arranjament i construcció d’habitatge públic; si s’ha demorat l’assignació dels immobles públics, i, per últim, conèixer quines mesures econòmiques excepcionals s’estan prenent per afrontar els pagaments relatius a l’habitatge. L’article 47 de la Constitució recull el dret a un habitatge digne i adequat, i la Carta Europea dels Drets Humans a la Ciutat estableix el compromís de les autoritats locals per garantir l'eficàcia dels serveis públics i la seva adaptació a les necessitats dels usuaris. Per tant, atenent que la Síndica de Greuges de Barcelona té per missió defensar els drets fonamentals i les llibertats públiques, s’ha interessat per conèixer la realitat, l’efectivitat i la bona administració dels serveis públics d’habitatge i la gestió del parc públic durant l’any 2020.