La Sindica de Barcelona denúncia manca de cites prèvies en el servei de estrangería

La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha estat avui a Herrera a Cope Catalunya i Andorra. La Sindica segueix traslladant queixes en matèria d’estrangeria al Defensor del Pueblo, òrgan a qui li pertoca la supervisió d’aquest fet, ja que l’objecte de queixa està vinculat a una oficina dependent del Ministeri d’Interior. Concretament, en aquests mesos de 2020 s’han formalitzat un total d’11 queixes per aquest tema. Els casos més comuns de denúncia lamenten la no disponibilitat de cites prèvies per a executar tràmits d’Estrangeria. Hem de recordar que els procediments com la tramitació de targeta d’identitat estrangera (ITE) s’han de sol·licitar personalment en el termini d’un mes des de la seva entrada a Espanya o des que l’autorització li fos concedida. Les persones estrangeres indiquen que no trobar cites és un fet recurrent, situació que provoca que acabin fent un pagament a negocis que monopolitzen aquestes cites, quan l’Administració les ofereix de manera gratuïta. “Es tracta d’una pràctica fraudulenta i comuna que vulnera els drets de les persones estrangeres, que poden ser sancionades amb imports de 501 a 10.000 euros si no disposen de l’ITE”, ha afirmat la defensora Vilà. La Síndica de Greuges de Barcelona ja fa temps que trasllada la supervisió d’aquestes queixes al Defensor del Pueblo, que és l’òrgan competent per a la seva anàlisi. No obstant això, Vilà ha mostrat el seu rebuig a la situació: “S’ha posat en coneixement de la nostra institució que el preu per obtenir una cita que l’Administració ofereix de forma gratuïta pot arribar a ser de 300 euros. S’ha de trobar una solució urgent per aturar aquesta vulneració de drets”. La Sindica de Barcelona tambè ha parlat del silenci als transports públics per evitar expandir el coronavirus. Una iniciativa que ha considerat acertada i que és un element més per practicar l'autoresponsabilitat per lluitar contra la pandèmia.