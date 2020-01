La Sindica de Barcelona demana a TMB que modifiqui el protocol contra els robatoris al Metro

La Sindica de Greuges de Barcelona ha denunciat avui a Herrera Cope Catalunya i Andorra, una actuació d'ofici relacionada amb la poca atenció que reben els passatgers del metro quan són víctimes d'un robatori.Maria Assumpció Vilà ha parlat del cazs d'una noia estrangera ,acompanyada d'altres amigues,víctimes d'un furt a l'estació de metro de Sagrada Familia .

La Sindica ha destacat que “ Les víctimes del robatori no van poder fer la denuncia en les condicions més adequades.L'interfòn d'ajuda que hi ha al metro nomès dona tres minuts de temps per fer la denuncia i el centre d'ajut més proper dels mossos estava a una distància aproximada de 7 travessies de l'Eixample”.

La Sindica s'ha queixat i ha recordat a TMB que “té l'obligació de col.laborar amb aquesta institutució i dona una resposta a queixes com l'exposada en un màxim de 15 dies i no pas quatre mesos com ha estat el cas “.La Sindica ha recomanat a TMB que revisi el protocol d'actuació en cas de robatoris als seus clients perquè no s'ajusta a l'objectiu de qualitat que transports metropolitans té en relació amb els seus clients.

