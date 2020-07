La Síndica de Barcelona demana que es garanteixi el bon funcionament del 010

Trucades al 010 en les quals la línia es tallava amb el primer to o resposta d’un contestador i, posteriorment, també es penjava la comunicació. Aquestes són algunes de les dificultats amb les quals s’han trobat diversos ciutadans quan han trucat al 010 des que va començar la pandèmia de la covid-19 i que han denunciat a la síndica de greuges Barcelona. Maria Assumpció Vilà diu que “és necessari que la ciutadania no tingui problemes per parlar amb les persones operadores del 010, sigui l’horari que sigui”, en el context de l’emergència sanitària i, per fer-ho possible, “s’han de valorar quins són els recursos, tecnològics o humans, a millorar o ampliar”

Servei essencial durant l’estat d’alarma

La síndica recorda que el servei d’atenció telefònica del 010 es va considerar com un servei essencial des que ho va fixar el decret d’alcaldia en començar l’estat d’alarma el 14 de març. Vilà reconeix que el servei ha rebut un nombre de trucades superior a l’habitual i “els esforços organitzatius per prestar un servei amb necessitats creixents, quan la mateixa situació dificultava la formació i contractació de personal nou”. Però apunta que els problemes per comunicar-hi han persistit durant el mes de juny, en ple desconfinament, quan els ciutadans trucaven al 010 en hora punta i el servei no oferia un gravació informativa quan les línies estaven ocupades ni tampoc no donava l’opció de deixar un missatge.

Bretxa digital

Maria Assumpció Vilà destaca la importància del bon funcionament del 010 per a totes aquelles persones que, per diverses raons com la bretxa digital, no tenen recursos per fer els tràmits telemàticament. I ha sentenciat que “cal garantir aquest dret de la ciutadania i seguir ampliant esforços amb l’objectiu que la ciutadania pugui executar les gestions disponibles a través del 010”.

El 010 no és l’únic servei telefònic que ha estat objectiu de queixes dirigides a la síndica. També s’han detectat problemes als telèfons d’emergències de manteniment d’habitatges o edificis del parc públic de l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona.