La Sindica de Barcelona demana el cumpliment del codi ètic policial a la Guardia Urbana en un cas concret

Arran d’una queixa ciutadana que denuncia una actuació desproporcionada, la síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, que avui ha estat a Herrera a Cope Catalunya i Andorra ha recomanat a la Guàrdia Urbana que estudiï la prova presentada per la persona denunciant, amb l’objectiu de valorar si l’agent ha actuat d’acord amb l’exemplaritat que exigeix el codi ètic policial. El ciutadà va acudir a la Síndica per mostrar la seva disconformitat amb l’actuació d’uns agents de la Guàrdia Urbana que, davant la negativa facilitar les seves dades com a implicat en un accident en què es van ocasionar danys lleus a un vehicle estacionat d’un d’aquests dos agents de la Guàrdia Urbana, van presentar-se en el seu domicili i van insistir persistentment que obrís la porta. Com es van produir els fets Primerament, cal destacar que el Reglament general de circulació determina l’obligació de tot usuari de la via implicat en un accident de comunicar la seva identitat a les altres persones implicades. Si només hi ha danys materials i una de les parts afectades no hi és present, s’hauran de prendre les mesures necessàries per proporcionar el seu nom i adreça postal, bé directament o per mitjà dels agents de l’autoritat. “És evident que aquest mandat legal no va ser atès pel promotor de la queixa, que no va facilitar la informació necessària, conducta que resulta absolutament reprovable”, ha indicat la síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà. Una de les circumstàncies curioses d’aquest incident és que un company agent de l’autoritat va observar al ciutadà mentre es produïa l’accident i va dirigir-se a ell per demanar-li que complís amb la seva obligació de comunicar les dades. Davant la negativa del ciutadà, l’agent va prendre nota de la matrícula del seu vehicle. En aquell moment, descobreix que l’altre vehicle implicat en l’accident (i que estava estacionat) era d’un altre agent de la Guàrdia Urbana. Després de comprovar les dades del titular del vehicle, els agents de la Guàrdia Urbana van presentar-se al seu domicili amb la finalitat de confeccionar el corresponent comunicat d’accident. El promotor de la queixa no els va obrir i va mantenir la posició inicial de negar la informació als agents del cos policial.