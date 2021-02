La síndica de Barcelona considera necessari que es prioritzi la inspecció d’un assentament a Sant Martí

Avui a Herrera a Cope Catalunya i Andorra parlem amb la Sindica de Barcelona dels assentaments urbans. Després de tenir coneixença d’un assentament al Districte de Sant Martí, la síndica de greuges de Barcelona considera necessari que es prioritzi la inspecció d’aquest espai, ja que és una tasca que normalment executa l’Ajuntament de Barcelona a través del Departament de Llicències i Inspecció dels districtes, que en els últims mesos no ha pogut produir-se per la pandèmia de la Covid-19. Molèsties de la ciutadania El veïnat ha manifestat la seva disconformitat amb la presència d’un assentament a la cantonada de l’avinguda Diagonal amb el carrer Fluvià. Afegeix que, en aquest punt, s’hi han instal·lat un petit grup de persones que han causat alguns incidents de convivència. Considera que, d’aquest fet, se’n deriven problemes de salubritat i inseguretat. Incorpora que en data 17 de setembre de 2020 va presentar una queixa a través d’“Ajuntament respon” en la qual exposava l’existència de l’assentament al costat d’un parc de nens, en un solar tancat del qual havien trencat el cadenat, i sol·licitava el desallotjament per motius higiènics. L’actuació de l’Ajuntament El Districte de Sant Martí ha posat en coneixement de la Sindicatura de Greuges de Barcelona la resposta de la Guàrdia Urbana a aquesta queixa ciutadana: informen que l’equip de Policia de Barri té coneixement de l’ocupació i les molèsties generades, que quan van adonar-se l’ocupació ja estava consolidada, i per tant només un jutge pot dictaminar el desallotjament. Es tracta d’una finca privada, propietat amb qui la Guàrdia Urbana ja s’ha posat en contacte, i per tant correspon a la persona titular de la mateixa denunciar-ho davant la jurisdicció penal o civil. Sense que hi hagi una data d’arribada de l’ordre judicial, les fonts municipals han explicat que treballen amb els serveis socials per la gestió d’aquesta situació. Des del Districte de Sant Martí, que compta amb una Taula d’Assentaments com a grup de treball, s’ha informat que quan hi ha una situació d’assentament a la ciutat, es procedeix a fer una inspecció per determinar les condicions de l’assentament. En aquesta ocasió, en el context de la pandèmia de la Covid-19, no s’ha dut a terme aquesta visita. La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, coneix el territori i ha visitat alguns dels assentaments del barri en altres ocasions. Sempre s’ha constatat la precarietat extrema de les condicions de vida d’aquestes persones i sovint manca de salubritat i protecció mínima davant les inclemències del temps, entre altres. Aquestes condicions, que presumiblement s’aproximen a les de l’assentament al qual es fa referència, constitueixen una greu vulneració dels drets més bàsics, fet que no s’hauria de produir en una ciutat compromesa amb els drets humans, com ho és Barcelona.