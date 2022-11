S'incrementen a les vies els vehicles que no poden ser retirats

El Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) ha denunciat al director del Servei Català del Trànsit, les dificultats detectades respecte a aquells vehicles que, patint una avaria i no tenint contractat el servei d'assistència en carretera, generen al servei policial i a la seguretat dels efectius de trànsit.

En aquest sentit, les assistències i auxili a les carreteres suposen un moment de risc per als propis especialistes de trànsit del cos de mossos d'esquadra, com per als tècnics de manteniment de la xarxa viària.I és que, malgrat el Protocol d'auxili en carretera (PPAC_160415_rev3) determina que la primera de les mesures davant qualsevol assistència ha de ser la de "senyalització, en l'establiment d'un entorn segur per posterior retirada del vehicle de la via" la cosa s'agreuja quan els vehicles avariats o accidentats no disposen d'assistència en carretera i es queden ocupant (sigui totalment o de manera parcial) vies de competència autonòmica.

L'organització sindical ha elevat la queixa al Servei Català del Trànsit denunciant que el cos de mossos d'esquadra (sense el suport de bombers) no té les eines necessàries per retirar vehicles de la via pública.

Així mateix, tampoc rebem l'auxili necessari que permeti treure de la via un obstacle que de quedar-se (com així passa) suposa un element de risc per a la resta de usuaris de la via.

Ja són diverses les vegades que el Col·legi Oficial de Grues de Girona (per posar un exemple) ha presentat diverses factures de retirades de vehicles, per les discrepàncies evidents respecte qui s'havia de fer càrrec de l'import del servei, ja que els seus propietaris no té contractat el servei d'assistència en carretera.

És evident que les companyies de grues volen cobrar els seus serveis. Però davant la no contractació per part dels particulars del servei d'assistència en carretera, qui se n'ha de fer càrrec?

Des de la organització sindical consideran temerari deixar (malgrat que sigui al voral de la via) un vehicle (obstacle) durant períodes indeterminats de temps.Qui assumirà la responsabilitat si aquest obstacle provoca un accident de trànsit?

Per tot plegat, des del SAP-FEPOL ja hem reclamat que de manera urgent s'abordi aquesta qüestió i s'estableixi un nou Protocol d'actuació en col·laboració amb les empreses del sector.

Millorar les condicions de seguretat de les actuacions d'auxili a vehicles avariats o accidentats que no disposin d'assistència en carretera ha de ser una prioritat per al SCT, ja que en cap cas podem permetre que aquests es quedin ocupant (sigui parcialment o totalment) qualsevol via de la nostra competència.