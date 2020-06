Sin bailes y con aforo reducido: así son las discotecas en fase 3

Los empresarios y asociaciones dedicados al ocio nocturno han conseguido que, a partir de hoy lunes, los bares musicales y discotecas de los municipios en fase 3 puedan abrir puertas. Eso sí, con solo un tercio del aforo del local y sin que se pueda bailar. Lo publicó este sábado el Boletín Oficial del Estado (BOE), que indicó que siempre que el local disponga de una pista de baile se podrá utilizar para instalar mesas o agrupaciones de mesas, pero no para bailar.

ESTÁN EN PELIGRO DE CIERRE UN 50 POR CIENTO DE LOS LOCALES

Hoy en Herrera a Cope Catalunya i Andorra, Joaquím Boadas, secretario general de la patronal del ocio nocturno (FECASARM), ha dejado claro la necesidad urgente de que estos locales abran puertas: “ Un 50 por ciento del sector está en riesgo de cerrar definitivamente antes de fin de año si no llegan ayudas importantes. En estos momentos hay locales que deben solo en alquileres más de 150.000 euros. Por tanto, como no hay ayudas urgentes que paralicen o suspendan la obligación de pagar alquileres, moratorias de hipotecas, suspensión de cotizaciones a la seguridad social o de impuestos, ayudas a fondo perdido o que se alarguen los ERTES hasta final de año. Todo esto si no se produce provocara cierres de la mitad de los locales de ocio nocturno”.

MESAS Y SILLAS EN LAS PISTAS DE BAILE PARA IMPEDIR EL BAILOTEO

Respecto a la prohibición de bailar en las salas, una vez abiertas en la Fase 3 del desconfinamiento, Joaquím Boadas, ha dicho: “Si los clientes están sentados y respetan la distancia de seguridad interpersonal y las mesas y sillas se colocan en la pista de baile ya esta conseguido el que se pretenden, que no bailen y no hay contacto”. Boadas ha defendido que todos los locales de ocio nocturno están preparados y adaptados con todas las medidas de higiene que exige la Ley de Alarma Sanitaria en vigor.