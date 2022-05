S'han disparat els casos de covid?

La comptabilització de contagis per covid-19 es realitza d'una manera diferent i per saber com està la situació ara mateix parlarem ambel cap del departament de medicina interna de Santa Caterina, Dr. Albert Gómez



- Hi ha més contagis a l'Hospital de Santa Caterina?



Estan pujant els ingressos de forma moderada, a l'UCI ara mateix ara tenim dos pacients amb covid-19 i durant el cap de setmana ens han ingressat a planta 4 pacients amb el virus. No és un increment important, però sí que es veu a urgències que venen moltes més persones amb covid positiu, però sort són lleus i no han d'ingressar. Podem dir que és un progressiu ascens.



- Si l'haguéssim de comparar en època de grip, els ingressos serien similars?



No, quan vam tenir la grip, en aquell moment eren superiors als que tenim ara per covid-19.



- Hi ha experts que asseguren que estem anant cap a una setena onada.



Crec que podria ser un inici, però ni molts menys estem a la setena onada, sí que és veritat que estem veient un augment important de casos en l'ambulatori, però de moment no es reflecteix en els hospitals. Potser en un moment donat sí els casos s'incrementen de forma important com ja va passar la sisena onada llavors tornarem a entrar a la setena.



- En quin moment hauríem de pensar que tenim un problema?



Ara que mesurem de manera diferent els casos per covid en ambulatoris, és molt més difícil detectar-ho. En el moment que els ingressos a planta superin els habituals que tenim per covid, en aquell moment donaríem l'alarma. Sobretot quan els ingressos a la UCI comencin augmentar una altra vegada.