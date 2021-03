S'ha presentat un projecte de millora de totes les dependències policials

El Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) ha presentat un projecte de millora en seguretat de totes les dependències policials del cos de mossos d’esquadra. En un escrit registrat el passat 1 de març, l'organització sindical (i després dels fets recentment ocorreguts) va reclamar al Director General de la Policia la necessitat d’aprovar un pla de millora de totes les comissaries.

A Herrera a COPE Catalunya hem parlat amb la Imma Viudes portaveu del sindicat policial "Inevitablement aquest Pla de millora passa per incrementar la seguretat exterior de les comissaries policials estudiant la possibilitat de preveure un sistema de tanques perimetrals que impedeixi accedir a una distància mínima de la façana de l’edifici."

En segon lloc, el Pla de millora preveu "la necessitat d’incrementar la vigilància amb càmeres i sistemes d’enregistrament d’imatges de les Comissaries de policia. En aquest sentit, SAP-FEPOL ha instat al Director General a accelerar la instal·lació en totes les comissares de policia, dels corresponents sistemes de captació d’imatges que, amb la resolució pertinent, permeti identificar les persones que hi accedeixen." ens explica Viudes.

Una de les altres qüestions que el projecte de millora presentat per SAP-FEPOL preveu és el de la protecció contra impacte de vehicles. "A l’efecte i recordant els fets esdevinguts a la Comissaria de Ripoll (on un vehicle va arribar fins a l’interior del vestíbul), la nostra organització sindical considera indispensable la col·locació de pilotes o altres elements que evitin l’encastament de vehicles contra les dependències policials." diu la portaveu sindical.

Per altra banda, SAP-FEPOL considera imprescindible garantir la seguretat dels vehicles policials (tant logotipats com de paisà), així com també la dels vehicles particulars de les persones membres del cos de mossos d’esquadra.

"En aquest sentit, en la proposta presentada el passat 1 de març, la nostra organització sindical considera imprescindible dissenyar zones d’aparcaments exclusives ja que no és la primera vegada que els vehicles pateixen danys com a represàlies per actuacions policials."

Aquestes i d’altres qüestions (com les recepcions a la ciutadania, els paraments de tancaments de la zona de vestíbul, o el control de les persones) estat incorporades en el Projecte de millora que SAP-FEPOL ha presentat, el qual fins i tot ha estat presentat a la pròpia Prefectura amb qui, després d’haver mantingut una reunió, comparteix la major part de les qüestions exposades.

Dit això i per fer efectiu un pla de millora com el que l'organització sindical ha presentat, cal una injecció econòmica molt considerable la qual hauria de fer front i validar-la el nou executiu que properament serà nomenat.

"És evident que el cos de mossos d’esquadra ha estat durant masses anys ignorada per rebre les partides econòmiques necessàries que haguessin permès mantenir el nivell òptim de seguretat per a qualsevol comissaria. Però no pot esperar més!" conclou Imma Viudes portaveu del sindicat SAP-FEPOL.