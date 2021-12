La setmana que ve comença la vacunació en menors de 5 a 11 anys

Les dades de la pandèmia han empitjorat a les darreres 24 hores a Catalunya. Les vacunes dels més petits ja les tenim aquí i encara hi ha pares que tenen molts dubtes davant d'aquesta situació. Mentrestant, Pzifer ha dit que la tercera dosi de la seva vacuna protegiria contra òmicron. Parlarem amb el pediatre i vicepresident de l'Associació espanyola de vacunologia, el doctor Ferran Moraga Llop.



- Hi ha molts pares preocupats per la vacunació, què creus que haurien de fer?



S'han de vacunar, en aquests moments els nens entre 5 i 11 anys, ja que tenim per aquesta edat una vacuna autoritzada per les dues agències reguladores més importants del món les quals han conclòs que la relació entre el benefici de la vacuna i els riscos són completament favorables els beneficis.



- Quins efectes secundaris o quines reaccions poden sorgir?



En aquests moments i després dels assajos clínics, es coneix que poden donar uns efectes secundaris locals, és a dir, que en el lloc de la punxada hi hagi una zona més vermella amb un petit dolor. Després en alguns casos, poden donar efectes generals, com pot ser febre un mal de cap, cansament o alguns dolors articulars i musculars. A més a més s'ha de conèixer que després d'administrar més de cinc milions de dosis als estats units i al Canadà, que van començar abans, no s'han produït cap efecte secundari i cap rellevància greu.



- Si els infants passen una covid lleu, per què se'ls ha de vacunar?



Hi ha motius fonamentals, en primer lloc, el benefici és directe, ja que el 50% de les formes clíniques en el nen són asimptomàtiques, però malgrat això hem de tenir en compte que si analitzem l'últim estudi de l'1 de desembre i agafem els nens de 0 a 9 anys, hi ha hagut 17 morts, més de 3.000 hospitalitzacions i quasi 200 s'han hagut de quedar a la unitat de cures intensives. Per una altra banda, també existeix la covid persistent què ha fet que alguns hospitals de la ciutat de Barcelona tinguin unitats que es dediquen el diagnòstic, tractament i seguiment d'aquests nens. Hi ha una sèrie de beneficis directes de classe escolar o familiars, malgrat que un infant no és el disseminador principal, pot contagiar als nens de l'escola o als familiars. Després hi ha un altre benefici poblacional, tot el que sigui augmentar la cobertura de vacunes és un benefici perquè les variants del virus no circulin, pensem que aquesta franja d'edat de 5 a 11 anys és un 7% de la població espanyola. Per últim, hi ha un benefici per assolir que el nen tingui una vida el més normal possible, és a dir, que pugui anar a l'escola i que el nen no estigui aïllat.