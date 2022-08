La setmana comença amb una pujada del 10,7% del preu de la llum

El preu mitjà de la llum per als clients de tarifa regulada vinculats al mercat majorista pujarà aquest dilluns un 10,7% respecte a aquest diumenge, fins a 423,36 euros per megawatt hora (MWh), segons les dades provisionals de l'operador del Mercat Ibèric d´Energia (OMIE).

Aquest preu és el resultat de sumar la mitjana de la subhasta al mercat majorista a la compensació que pagarà la demanda a les centrals de cicle combinat per l'aplicació de l'excepció ibèrica per topar el preu del gas per a la generació d'electricitat.

D'aquesta manera, el preu torna a pujar amb força i s'acosta als màxims des de l'entrada en vigor de l'excepció ibèrica que van marcar dimarts i dimecres passat, quan va escalar fins als 436,25 euros/MWh.

A la subhasta, el preu mitjà de la llum al mercat majorista (l'anomenat pool ), s'ha situat per a aquest dilluns en 188,42 euros/MWh. El preu màxim es registrarà entre les 9 i les 10 de la nit, amb 253,07 euros/MWh, mentres que el mínim per a la jornada, de 132,90 euros/MWh, es donarà entre les 3 i les 4 de la tarda .