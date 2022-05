La setena onada ja és aquí

Les xifres de Covid-19 continuen augmentant. L'últim cens del Ministeri de Salut xifra el nombre d'infeccions en 55.578, amb 12 milions de casos positius de SARS-CoV-2 des que va començar la pandèmia.

A més, les hospitalitzacions han augmentat en només un mes i ja es troben en risc intermedi, mentre que l'ocupació a la UCI es manté baixa, sobretot entre els pacients majors de 80 anys.

Armats amb les dades, alguns experts han demanat mesures més dures, com ara l'ús de mascaretes a l'interior, però el Ministeri de Sanitat va demanar calma i va dir que no estàvem al nivell de les onades anteriors. Per saber com esta la situació parlarem amb l'epidemiòleg i assessor de l'OMS, Dr. Daniel López-Acuña.

- El virus de la covid-19 muta per ser molt més contagiós, però a la vegada és molt menys agressiu.



Hi ha hagut un notable increment d'hospitalitzacions al llarg del mes d'abril. Segons les dades publicades pel ministeri de sanitat el passat divendres, s'ha detectat un increment del 77% en majors de seixanta anys i un increment del 65% en hospitalitzacions. Això reflexa que el virus està circulant i s'han intensificat les transmissions de contagis en persones majors de seixanta-cinc anys. Les mesures que es van prendre en el mes de març han anat en la direcció equivocada i que han contribuït a l'augment en la incidència. La immunitat està decaient, especialment en persones grans.



- Es pot considerar com la setena onada?

Hi ha una alta possibilitat que ho sigui tant per l'increment de contagis sostingut com en hospitalitzacions.



- Hi ha algú que se sorprèn? Per què era molt previsible.

S'han pres unes mesures com si ja no hi hagués un problema de transmissió i aquí està l'equivocació. Ens hem posat una bena als ulls per no veure la realitat i el que haurem de fer és rectificar.