L'1 de setembre ja es poden adquirir els títols integrats de l AMT amb els descomptes.

Des d’aquest dimecres ja es poden adquirir els abonaments gratuïts de Renfe per viatjar entre l'1 de setembre i el 31 de desembre. Per aprofitar els bitllets il·limitats s’ha de pagar una fiança, que la companyia tornarà si l’usuari ha fet com a mínim 16 viatges en aquests quatre mesos.

Cal tenir en compte que l’abonament per a Rodalies de Barcelona serà vàlid en qualsevol trajecte de tren dins les línies de l’àrea metropolitana (fins a la sisena corona). En canvi, tant a les Rodalies de Tarragona, Girona i Lleida com als trens de mitjana distància, caldrà especificar un trajecte determinat (per exemple, Tarragona-Reus) i el bitllet serà vàlid en tots dos sentits.

Però és que a partir de l’1 de setembre els títols de transport integrat de l’àrea metropolitana de Barcelona també tindran descomptes importants. Fins al 31 de desembre, la T-usual i la T-jove valdran la meitat i la T-casual un 30% menys (la T-familiar, la T-grup i la T-dia no canvien de preu). Per aprofitar al màxim aquestes mesures d’estalvi haurem de tenir en compte quin ús fem del transport públic i quins mitjans fem servir. Resumim les millors opcions per a la mobilitat habitual dins l’àrea de Barcelona.

1. Només Rodalies

Si només agafem el tren, la solució és senzilla. En tindrem prou amb demanar l’abonament gratuït de Renfe. Només hem de recordar que cal fer almenys 16 viatges entre setembre i desembre perquè ens tornin la fiança de 10 euros (20 euros en els abonaments de mitjana distància).

2. Tren i algun altre mitjà

També hi ha molts usuaris que entren a Barcelona en Rodalies, però després agafen algun altre mitjà de transport (metro, bus, tramvia o FGC) per acabar el trajecte. En aquests casos, la recomanació és fer servir l’abonament gratuït de Renfe i també tenir un dels títols integrats de l’ATM amb descompte.

És a dir, comprar una T-usual, T-jove o T-casual (en funció de les nostres necessitats) de només una zona per moure’ns per dins de Barcelona.

3. Sense l'abonament de Renfe

Per a les persones que entren a Barcelona o en surten en autobús o Ferrocarrils (no amb la Renfe), la cosa no canvia gaire. La millor opció és adquirir un dels títols integrats de l’ATM de tantes zones com necessitin, tenint en compte que pagaran un 50% o un 30% menys.

El govern espanyol calcula que una família de quatre persones que agafi el tren regularment durant aquests quatre mesos es pot estalviar entre 600 i 1.000 euros