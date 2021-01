S'estan aprofitant adequadament les vacunes contra la covid-19?

Avui parlem de les últimes dades de la pandèmia i duptes sobre la vacunació amb el doctor Fernando Moraga-LLop, pediàtre i vicepresidnet de la Sociedad Española de Vacunología. Dia sí dia també apareixen casos de presumpte frau relacionat amb les vacunacions: gent a qui encara no li toca vacunar-se i se salta la cua, ja sigui per mala praxi o bé falta de protocols. El problema ve perquè els vials de les vacunes de Pfizer-BioNTech no són monodosi: de cada ampolleta en surten cinc o, fins i tot, sis dosis. El sanitaris és troben que en el moment en què agafem el vial, no sabem si en traurem cinc o sis . En una nota de fa dues setmanes, l'Agència Europea del Medicament recomanava actualitzar la informació sobre la vacuna de Pfizer-BioNTech perquè, amb l'ús de xeringues i agulles adequades, se'n podien extreure sis dosis per vial. Un cop obert el vial, s'ha de fer servir al cap de poca estona i no pot tornar-se a guardar. Per tant, el problema sorgeix quan les persones a vacunar i les dosis no quadren. En aquests casos, el protocol que se segueix depèn de cada territori.A Catalunya, en principi, no s'obren ampolletes noves si no es poden administrar totes les dosis. A l'hora de vacunar, es prioritzen els usuaris de les residències i, posteriorment, el personal. L'últim vial de la vacuna només s'obre si queden cinc o sis professionals per vacunar. Si n'hi ha menys, per evitar que sobrin dosis, es reprograma la vacunació dels treballadors. Tot plegat, és una dificultat més en la logística del procés de vacunació, ja de per si complexa.