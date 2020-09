Servirà la vacuna de la tuberculosi contra el coronavirus ?

Un estudi internacional ha començat a administrar la vacuna de la tubercolosi a 10.000 voluntaris d'Europa, Austràlia i l'Amèrica del Sud, entre els quals hi ha una investigadora catalana de l'hospital Germans Trias i PuJol de Badalona. Avui a Herrera a Cope Catalunya i Andorra hem parlat del tema. El doctor José Domínguez, cap de recerca i investigador de l'Institut Germans Trias i Pujol, ha comentat que: “Equips de recerca de tot el món treballen a contrarellotge per trobar una vacuna efectiva contra la Covid-19. Ara, hospitals universitaris holandesos i australians han començat a provar amb 10.000 persones un tractament amb una vacuna que ja existeix. És la de la tuberculosi i creuen que administrar-la reforça les defenses davant del coronavirus.Els voluntaris són personal sanitari”.

Pel doctor Domínguez,”La vacuna de la tuberculosi no nomès dona protecció des de l'infancia contra aquesta malaltia si no que dona una certa protecció contra d'altres virus queprovoquen patologíes respiratories”. El investigador afirma que: “Aquest estudi és una manera de tenir un altre eina, un altre vacuna segura que pot tenir i oferir la protecció contra el coronavirus.El projecte va començar a Australia, Holanda, Brasil i ara Espanya, on participen sis centres ,dos a Catalunya, i cuatre hospitals arreu del pais. El centre sanitari coordinador del projecte és Sevilla. A desembre s'iniciarà la fase d'estudi de vacunació”.

Aquestes i d'altres histories próximes cada dia de 12.20 a 14.00 a Herrera a Cope Catalunya i Andorra i Migdia Cope Catalunya i Andorra. Totes les entrevistes les pots recuepar a través de les xarxes socials Twitter, Facebook i Instagram.