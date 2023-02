Un servei d'acompanyament al mercat per a persones amb ceguesa

El mercat de Salt (Gironès) és més accessible des d'aquesta setmana amb la posada en funcionament del servei d'acompanyament per a persones amb ceguesa i problemes de visió.

Es tracta d'una persona contractada per l'Ajuntament de Salt que rep les persones amb discapacitat a l'entrada i els acompanya per les parades i els va guiant en els preus i productes que hi ha.

La iniciativa s'ha tirat endavant després que l'entitat ONCE ho proposés al consistori saltenc. De moment, el servei estarà disponible dues tardes a la setmana, que són els dies que obre el mercat a la tarda. A més, l'acompanyament també es completarà dins del supermercat que hi ha dins del mateix mercat.

El mercat de Salt obre de dilluns a dissabte als matins i també les tardes de dijous i divendres. En aquestes dues tardes, l'Ajuntament de Salt compta amb una persona que s'encarrega de dinamitzar l'espai si hi ha infants o resoldre problemes en relació a l'espai del mercat. Des d'ara, aquesta persona també serà l'encarregada d'acompanyar a comprar a les persones amb ceguesa.





Durant les tardes del dijous i divendres, qualsevol persona amb problemes de visió podrà buscar aquesta assistent i ella els guiarà pel mercat i els anirà indicant els productes que hi ha, els preus o per quines parades passen.





El president de l'ONCE a Girona, Fran Rodríguez, ha remarcat la importància de poder fer "coses bàsiques" com anar a comprar amb total normalitat. "Si volem un món més inclusiu i accessible, cal començat per qüestions quotidianes com ara anar al mercat", ha afegit Rodríguez.





El president de l'ONCE ha insistit en què a vegades les persones amb ceguesa no poden orientar-se o trobar les parades, ni tampoc veuen quins productes hi ha o a quin preu van. Per això, l'assistent ajudarà a guiar-los pel mercat i també anirà descrivint els productes exposats i els preus.

A més, aquesta figura també servirà de pont entre les persones amb ceguesa i els comerciants. "A vegades no tothom sap com dirigir-se amb una persona amb problemes visuals", ha detallat Rodríguez.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

L'ajuntament i els comerciants apunten que podrien ser els primers de tot l'Estat en oferir aquest servei. La iniciativa neix d'una proposta que van fer dos usuaris de l'ONCE i l'entitat va posar sobre la taula en una reunió amb l'Ajuntament de Salt. A partir d'aquí es va començar a treballar colze a colze per trobar la manera de garantir aquest acompanyament fins que ara s'ha convertit en una realitat.





L'alcalde de Salt, Jordi Viñas, creu que aquesta iniciativa pionera pot servir "de model d'inspiració" per a altres poblacions i així aconseguir una xarxa de mercats accessibles. El president del mercat de Salt, Quim Vicenç, considera que aquest projecte és "molt positiu" perquè "ajuda a molta gent que ho necessita". A més, els paradistes confien en què amb el servei poden acostar els comerços locals a tot tipus de públic i mostrar la seva vocació de servei i proximitat.

A herrera a COPE Catalunya hem parlat amb un usuari del servei, Jordi Salido (àudio).