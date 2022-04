Serien positius uns JJOO d'hivern al Pirineu?

Continua la polèmica en els Jocs Olímpics d'hivern que es celebraran als Pirineus l'any 2030. Es tracta d'una candidatura que es fa conjuntament amb l'Aragó i hi ha organitzacions que estan en contra perquè creuen que s'ha de fer al centre de les vides de les persones, ja que pensen que es faran infraestructures que després no s'utilitzaran, o que s'atraurà un turisme no desitjat, entre altres coses a part de les polèmiques polítiques entre el govern de la Generalitat i el govern d'Aragó a l'hora de decidir quines disciplines és fan a cada lloc. Parlarem amb el professor de comunicació corporativa i organització d'esdeveniments de la Universitat Abat Oliba CEU,Xavier Casado.



- Quins serien els pros i els contres de fer els Jocs Olímpics d'hivern als Pirineus?



Des del meu punt de vista personal, d'entrada parteixo de la base que acollir qualsevol competició esportiva, i en aquest cas estem parlant de l'esdeveniment mundial més important, és molt positiu, ens situa al mapa mundial en l'àmbit de turisme i d'impacte econòmic, veig més avantatges que inconvenients.



- Hi ha persones que pensen que portarà un turisme no desitjat i unes infraestructures que quedaran abandonades.



Això és un repte a l'hora de construir el projecte, és a dir, un dels factors que valoro positivament és poder millorar uns equipaments esportius com a patrimoni del territori. Sí que és veritat, que s'han de saber dimensionar, perquè hi ha experiències on es van fer macro inversions i després van quedar desaprofitades, és un tot un repte.



- També seria una molt bona oportunitat per millorar les vies de comunicació dels Pirineus.

Exactament, al cap i a la fi, és una oportunitat per millorar moltes infraestructures, ara també tenim el repte de la sensibilitat mediambiental i hauríem de pensar en unes infraestructures que siguin sostenibles.