Seria beneficiós espaiar les segones dosis?

Sanitat prendrà demà la decisió de si endarrereix durant 42 dies la segona dosis de les vacunes Pzifer i Moderna per poder complir amb el pla de vacunació. Aquesta situació es basa en una arribada massiva de les dosis de Pzifer. Per saber si és un pla adequat o no, parlarem amb el Daniel López Acuña epidemiòleg i exdirector d'acció Sanitària en situacions de crisis de l'OMS.

-És adequat aquest pla que s'està estudiant?

Des del meu punt de vista no ho és, considero que no s'ajusta als criteris pels quals les vacunes van ser aprovades per l'Agència Europea del Medicament , just ahir van fer un comunicat dient que la vacuna Pzifer i la Moderna haurien de seguir d'acord amb la fitxa tècnica i posar la segona dosis entre 21-28 dies després de la primera i no prorrogar més temps. Crec que l'argument de postergar les segones dosis per poder vacunar a més persones és fatal, l'únic que farem és deixar els cicles de vacunació incomplets. El que haurien de fer és ficar les quatre vacunes aprovades per l'Agència Europea del Medicament sense una restricció de vacunes per edats per poder vacunar al grup de 60 a 80 anys.

-Sense la segona dosis estem desprotegits?

Fins ara en els assajos clínics hem comprovat que la protecció efectiva és amb dues dosis. Em sembla que estem jugant amb elements que no tenim massa clars quant a quina protecció ens pot donar una sola dosi.

-Ja s'ha autoritzat un assaig clínic per provar els efectes dels còctels de vacunes, és a dir, una primera dosi d'una i la segona d'un altre, creus que és adequat?

Si és un assaig clínic, no veig el problema. Una altra cosa és que pensem que aquesta és la solució a curt termini, penso que no perquè no tenim una evidència científica. Hem de seguir amb la mateixa vacuna que ens hagin subministrat, ja que de moment no hi ha cap contraindicació.