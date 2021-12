Sergio Dalma presentarà "Alegria" el 9 de gener al gran teatre del Liceu

"Por amor al arte" és el primer senzill del nou disc deSergioDalma "Alegría" i que presentarà el pròxim dia 9 de gener al gran teatre del Liceu.



- Ja portes a l'esquena una llarga carrera musical.



Fa 32 anys de carrera musical com a SergioDalma i 30 anys des de "Bailarpegados", em fa la sensació que ha passat tot molt de pressa i mira que intento gaudir-ho molt en cada moment i encara penso que ho hagués pogut gaudir més, però el més important és que els hem viscut.



- "Bailarpegados" és una cançó que envelleix molt bé.



Molt i a més a més venint d'un festival d'Eurovisió i em sorprèn perquè tot ha canviat molt fins i tot la música, però és una cançó que mai he deixat que es quedés enrere al llarg d'aquests 30 anys i l'he intentat bastir d'una altra manera per què són és ben actuals, però curiosament les noves generacions durant els concerts també la canten. No pots donar a l'esquena a les cançons dels teus principis.



- Vas començar a cantar rumbes en orquestres?



Sí, vaig començar amb aquestes orquestres cantant boleros, "pasodobles" o "corridosmexicanos" i també fet jingles per ràdio i televisió, he fet una mica de tot.



- Vas gravar aquest nou disc "Alegría" durant el confinament en un moment realment dur.



Si et dic la veritat, em va ajudar molt perquè era un moment de molta angoixa i de no veure una llum. Quan vam començar a preveure de fer un nou treball ens vam haver de reinventar una mica creant l'estudi de gravació a casa. És un disc que està més amassat i modelat que d'altres perquè hem tingut molt de temps de donar-li voltes i de fer-lo cada vegada més nostra, sobretot amb aquest clar missatge que sigui molt vital i optimista, inclús vaig haver de demanar alguna balada perquè no hi havia cap.