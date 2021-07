Platja, sol que deixa la pell bronzejada, siluetes esveltes lluint els seus vestits de bany, diversions, relax, però atenció! a l'hora de gaudir de l'aigua hem d'estar atents a la presència de les Meduses.

Sí, aquests organismes gelatinosos del plàncton marí, els quals han proliferat en els últims anys en la totalitat del Mediterrani perquè, segons experts, a causa de l'excessiva pesca, i que poden, si freguen la nostra pell, arruïnar-nos la plaent etapa estival.

Una cosa és clara, depenent de quina és l'espècie responsable de la picada, la seva gravetat serà diferent.

Experts avaluen que el seu augment en els últims temps té a veure amb la disminució de depredadors, com a tonyines i tortugues, i a l'escalfament i contaminació de les aigües, especialment per fertilitzants.

Serà un estiu de moltes meduses?

A Herrera a COPE Catalunya hem parlat amb el director tècnic de l'aquàrium de Barcelona, Patrici Bultó "No crec que hi hagi moltes meduses aquest estiu. Cal pensar que això depèn molt de les pluges. Si plou bastant, o raonablement bastant, els rius porten molts nutrients a la mar i això fa que proliferin més meduses." explica l'expert de l'aquarium barceloní.

Les espècies mediterrànies no són molt perilloses "Una picada de medusa és difícil que et provoqui la mort. L'espècies autòctones mediterrànies no solen tenir una picada molt urticant excepte l'espècie "apelagia noctiluca", una medusa de color rosat que té una piqueu més important." afirma Bultó.

Després és possible trobar-se amb alguna caravel·la portuguesa, "no és habitual, és una espècie atlàntica que, a vegades, arrossegada pels corrents s'endinsa al Mediterrani."

però què fer si et pican? "Si et pica una medusa per a començar oblideu-vos d'orinar damunt, això és una llegenda urbana que no funciona en absolut. Tampoc cal rentar amb aigua dolça. L'ideal seria aigua salada, a més calenta millor, o, per descomptat, acudir al lloc de la creu vermella més pròxim." conclou el director tècnic de l'aquarium de Barcelona.