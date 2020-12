Ha de ser obligatòria la vacunació contra la covid-19

Avui a Herrera a Cope Catalunya i Andorra hem comentat l'última hora de la vacunació contra el coronavirus amb el doctor Fernando Moraga-LLop, pediatre i vicepresidnet de la Asociación Española de Vacunología. El primer tema ha estat la noticia que ha ofert la corresponsal de Cope a Londres respecte a la possible col.laboració entre els laboratoris que han fet la vacuna d'Oxford i la vacuna russa. Tambè hem parlat de que el Regne Unit recomana no vacunar persones amb al·lèrgies agudes. La vacuna que van començar a administrar aquest dimarts ha provocat reacció a dues de les persones que la van rebre: dos sanitaris, amb un historial clínic d’al·lèrgies fortes. Tots dos van tenir una reacció anafilàctica, però se’n van recuperar després de rebre tractament. Ara les autoritats sanitàries britàniques llancen l’avís als que, alguna vegada, hagin tingut alguna reacció greu a medicaments, aliments o alguna altra vacuna. Les autoritats sanitàries asseguren que ja han informat tots els hospitals que participen en la campanya (una cinquantena) perquè estiguin preparats per a possibles reaccions. Els reguladors, en concret, demanen que els centres tinguin instal·lacions adequades per atendre els afectats. Tambè hem parlat amb el doctor Moraga-LLop de la vacunació als Estats Units que comença dilluns vinent. Un altre tema de la conversa ha estat si la vacuna de la covid-19 ha de ser o no obligatoria o si els pacients podràn escollir la marca de la vacuna que rebran. El vacunòlec tambè ha recordat els grups de risc que primer seràn inmunitzats contra el coronavirus amb la nova vacuna. Respecte a la vacunació obligatoria, el doctor Moraga-Llop, ha recordat que hauria de ser voluntaria.