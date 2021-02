Els col.legis de metges de Catalunya demanen a confinats i postius per coronavirus que no surtin de casa

Avui comentem a Herrera Cope Catalunya i Andorra les xifres de la pnadèmia amb la vicepresidenta del Consell de Col.legis de Metges de Barcelona , Elvira Bisbe. Tambè hem parlat amb la doctora Bisbe de les conclusions de la missió científica a la Xina i l'origen del coronavirus.

Tambè parlem de perqué el Col.legi de Metges de Barcelona recomana a les persones en quarentena per Covid-19 que no surtin de casa . La majoria de metges consideren que és un risc sanitari anar a votar diumenge. Per contra la Junta electoral central dona suport als protocols de del govern català i les franjes de votació recomanades. Osia, persones de risc: de 9 a 12 h. Positius de coronavirus: de 19 a 20 hores. La resta de la població de 12 a 19 hores. Tambè hem parlat am la doctora bisbe de les investigacions de l'OMS a l'origen del coronavirus. Després de dues setmanes d'investigacions a Wuhan, els experts internacionals de l'Organització Mundial de la Salut conclouen que l'origen del coronavirus va ser animal, però no concreten de quina espècie, perquè no han aconseguit proves detallades sobre si el portador de la malaltia van ser els ratpenats o els pangolins. Peter Ben Embarek, cap de la missió de l'OMS i expert danès en zoonosis assenyala que, en tot cas, els ratpenats són els més sospitosos:"Tota feina que s'ha fet per identificar el seu origen continua assenyalant una reserva d'aquest virus o d'un virus similar en poblacions de ratpenats." Els experts, que han pogut resoldre poques qüestions, descarten en tot cas la hipòtesi de la filtració del coronavirus des d'un laboratori, que consideren "altament improvable". Els investigadors creuen que la transmissió des d'un primer animal i després d'un segon, abans de contagiar els humans, és la teoria "més probable".