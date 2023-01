La sequera extrema a tocar de la cantonada

Van passant les setmanes i les precipitacions, siguin sòlides en forma de neu o líquides en forma de pluja, no arriben. Si més no, no cauen les quantitats que caldria per aturar el descens de les reserves d'aigua i menys encara com per revertir la situació. Si no plou ja, possiblement ens enfrontarem a un capítol de sequera molt greu.La part positiva és que les nevades de les últimes dues setmanes han estat i seran beneficioses, quan arribi la fosa de la neu, per incrementar una mica més les reserves d'aigua. Paralrem amb el Meteoròleg, Armando Álvarez.



- Podríem dir que som davant d'una situació alarmant?



El consum de regadiu és el més abundant, és del 70 o 72% de l'aigua que ens consumeix a Catalunya, però en aquests moments no existeix, és a dir, no es rega i ara el consum només és domèstic i industrial.



- L'any 2006 va ser un any de molta sequera, estem pitjor?



Crec que aquesta comparació no l'he fet, però segur que estem igual o pitjor. No plou d'una manera generosa arreu de Catalunya des de la primavera del 2020, fa més de dos anys de sequera, tot i que a l'estiu va ploure, però d'una manera localitzada, en indrets concrets, però amb poca extensió, no s'han donat aquestes pluges generals i generoses que ens convindrien de cara a la primavera. El mes de febrer estadísticament és el que plou menys arreu de Catalunya i les previsions per als propers 10 o 15 dies diuen que no plourà. La línia final estaria en els mesos de març i abril i si no s'haurien de prendre mesures.