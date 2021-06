Gràcies a la campanya de vacunació estem obtenint unes bones xifres i tot a punta que cada vegada està més a prop treure's la mascareta en espais oberts. Parlarem amb el Daniel López Acuña, epidemiòleg i exdirector d'acció sanitària en situacions de crisis de l'OMS.

-Les xifres són bones, la campanya de vacunació va bé i es veuen els efectes positius esperats, seria possible treure's la mascareta en espais oberts?

Penso que tot el debat que estem tenint sobre si retirar-la o no en espais oberts i especialment aquesta mena de cursa per veure quina comunitat autònoma ho fa abans o quin president autonòmic s'emporta la medalla d'or, és un acte imprudent, prematur i no contribueix necessàriament a reduir la transmissió de la pandèmia. En poques paraules, encara tenim una incidència alta a la majoria de les comunitats autònomes i amb un percentatge de vacunació encara molt baix com per contemplar el fet de treure'ns la mascareta i tenir una protecció grupal. El virus encara està circulant i encara hi ha transmissió en grups d'edats més joves i el més prudent és que conservem la mascareta fins que aconseguim les xifres que hem d'assolir en incidències i contagis.

-És possible que aquest debat estigui enviant un missatge erroni i que faci creure que el virus ja no existeix?

Definitivament ho crec, sembla com si fos un caprici el fet de seguir amb la mascareta, és un instrument de protecció que encara és necessari perquè també es poden contagiar les persones que estan vacunades. Lamentablement el missatge que està arribant a la població és que ja està superat i que podem anar pensant a treure'ns la mascareta i hauria de ser un missatge de precaució per no haver de tornar marxa enrere.

-És la variant vietnamita un perill per a l'efectivitat de les vacunes?

El fet que sigui una combinació de la variant índia i britànica ens ha de preocupar perquè és més contagiosa i té tendència a escapar de l'eficàcia de les vacunes. Mentre més temps passi sense tallar la transmissió i sense protegir-nos suficientment, anirem tenint més variants per la mutació del virus, hem d'anar amb molta cura perquè ens pot trencar el control de la pandèmia.